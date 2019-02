Mor als 78 anys l'alcalde de Portbou, Josep Lluís Salas i Mallol

L'alcalde de Portbou, Josep Lluís Salas i Mallol va morir la matinada de dissabte als 78 anys. La salut del batlle feia temps que era delicada i ja havia delegat les seves funcions al regidor Trino Martínez, que actualment exercia d'alcalde accidental. Salas ha exercit com alcalde de Portbou des del 2011 després de guanyar les eleccions com a candidat de CiU.

Nascut el 1940 a Portbou, Josep Lluís Salas va estudiar comerç i va treballar en el món ferroviari des dels 15 anys. La seva vida laboral va estar vinculada a l'empresa de transports ferroviaris Tranfesa Portbou-Cervera, de la qual en va ser gerent i on hi va treballar durant mig segle. A més, des de jove va estar implicat amb el teixit esportiu del poble i va ser president del Club Esportiu de Portbou durant quinze anys.

Va entrar en política a mitjans dels anys noranta, de la mà de l'exalcalde Paco Martínez (primer del PSC i després de CiU). Salas va ser regidor durant dos anys i el 2007 es va presentar com a cap de llista de CiU a les eleccions municipals. Malgrat guanyar aquells comicis, el pacte entre PSC i ERC el va deixar a l'oposició.

El 2011 es va tornar a presentar a la reelecció i va revalidar els sis regidors. Actualment el PDeCAT governa amb ERC i la Candidatura Local de Portbou (CP) i no hi ha oposició.

Josep Lluís Salas va lluitar per evitar que es perdessin llocs de treball al poble, promocionar-lo, difondre la figura de Walter Benjamin i millorar la connexió ferroviària de l'estació i convertir-la en un centre logístic.

Així ho destaca el regidor Trino Martínez, que des del 2018 exercia com alcalde accidental de Portbou. «Va lluitar molt per millorar l'estació de Portbou i em sap greu que no pugui veure les obres acabades», lamenta Martínez, en referència als darrers treballs que s'estan executant per instal·lar ascensors a l'estació de Portbou.

Martínez en destaca també el seu compromís amb el poble. «Durant els cinquanta anys que va estar treballant a Transfesa va donar feina a molta gent del poble», diu el regidor.

Hi coincideix l'alcalde de Llançà, delegat del Govern de la Generalitat a Girona i expresident de la Diputació, Pere Vila. A més de la proximitat geogràfica entre ambdós municipis, Vila recorda que la seva relació amb Josep Lluís Salas es remunta a la seva joventut i al futbol. «Ens coneixíem de quan jo jugava amb el Llançà i ell presidia el Portbou», recorda Pere Vila.



Difícil situació econòmica

Un cop a l'alcaldia, Salas va haver de gestionar la difícil situació econòmica de l'Ajuntament. «Com alcalde va viure uns anys molt complicats, perquè la situació econòmica de Portbou era molt complexa», diu l'alcalde de Llançà.

De fet, quan Salas va arribar a l'alcaldia el 2011, l'Ajuntament era un dels més endeutats de la demarcació i tenia 800.000 euros en factures pendents de pagament i una xifra similar en crèdits. Salas es va trobar «lligat de peus i mans» amb el repte de gestionar els comptes municipals.

«La situació ara a l'Ajuntament està molt millor de com se'l va trobar», insisteix Vila. Precisament la sentència del Tribunal Suprem que obliga l'Ajuntament a pagar a l'exalcalde Paco Martínez 1,3 milions d'euros per l'expropiació d'uns terrenys ha sigut un dels principals maldecaps de l'alcalde i el govern en els darrers anys.

Tot i això, Salas va aconseguir suavitzar la situació política «gràcies al seu tarannà». «Va fer una feina titànica per suavitzar-ho», conclou Vila.

Josep Lluís Salas també va haver de gestionar com alcalde el fatídic incendi de l'Alt Empordà del 22 de juliol de 2012. Al foc de Portbou hi van morir dues persones en intentar fugir de les flames i una vintena de ferits.«Ens vam trobar amb una situació molt dramàtica», recorda el director de serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta.

Ballesta és secretari municipal d'ofici i el primer destí en el qual va exercir entre el 1986 i el 1988 va ser Portbou. «Hi tinc una relació especial i sempre hem estat molt relacionats», explica Ballesta, malgrat que aleshores no van coincidir a l'Ajuntament amb Salas.



L'oficina dels Mossos

Durant els vuit anys en què ha sigut alcalde, la reclamació de més seguretat també ha sigut una constant i va aconseguir que Interior saldés un «deute històric» amb Portbou en instal·lar-hi l'oficina d'atenció al ciutadà dels Mossos d'Esquadra. «Ell ho desitjava amb moltes ganes i volia que els Mossos estiguessin a Portbou», insisteix Ballesta.

La missa de comiat és avui a les 16.30 hores a l'església de Santa Maria de Portbou.