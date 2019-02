Una setantena de persones participen en la neteja de xapapote de deu quilòmetres de costa del Cap de Creus

Una setantena de persones han participat aquest diumenge en la neteja de xapapote de deu quilòmetres de costa del Cap de Creus. L'acció s'ha fet arran d'una crida de diferents entitats ecologistes després de veure com en algunes cales del litoral de l'Alt Empordà apareixien taques de cru, provinent d'un vessament que hi va haver fa uns mesos a les costes de Còrsega. Els participants s'han trobat a la Platja de Port Lligat a Cadaqués (Alt Empordà) i s'han dividit en dos grups, uns que anaven a peu fins a les cales i la resta en caiacs que han anat pentinant aquells espais de difícil accés. L'organitzadora de la neteja, Mercè Donat, explica que estan "molt contents" amb la resposta de la gent i dona per fet que hauran de tornar més dies a acabar de netejar la part sud del Cap de Creus.