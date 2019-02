Noemí Miguel: «Amb la meva roba, vull que la dona se senti poderosa»

Noemí Miguel va retrobar-se poc abans de quedar-se embarassada del seu fill Celso, que ara té cinc anys, amb un anhel que tenia des que era ben petita, dissenyar roba de dona. La seva àvia li va regalar la màquina de cosir que ella ja no usava, i «quan la vaig portar a casa milions d'idees van sorgir del meu cap i no vaig parar de cosir» explica. Aquell mateix any es va casar, va donar a llum i va veure néixer la seva primera col·lecció de moda.

«En aquell moment vaig fer una petita desfilada a casa i vaig vendre tot el que havia fet. Era la meva roba, l'havia fet per mi, jo només la volia ensenyar, però amics i familiars s'ho van quedar tot».

Ara té 35 anys i viu a Roses. Després d'unes quantes desfilades més, la seva marca Sereia és ja sinònim de força i empoderament femení. «Escots a l'esquena, vestits còmodes de portar, però a la vegada sensuals. Quan agafo una tela, la veig i la miro, m'inspiro en la feminitat de la dona i vull que se senti poderosa». Existeix una fortalesa en les dones que es fa més evident quan vesteixen les seves creacions.

«No pretenc que la meva roba es faci molt famosa, el que més m'ha agradat i emocionat del que he viscut a les desfilades de Sereia, és veure l'actitud de les noies que han participat de models: quan es vesteixen amb els meus dissenys i es maquillen, surt una dona forta, salvatge». A l'escenari, tant la música, com el moviment s'enfoquen a aconseguir aquest propòsit: fer que la dona s'empoderi. Els seus dissenys no tenen edat: «S'adrecen a dones que trepitgen fort, que gaudeixen de la seva feminitat i adapten el vestit a la seva comoditat».

A poc a poc ha anat perfeccionant els seus dissenys. Va ser la mare d'un amic, Aurora Cruz, qui va ensenyar-li el món del patronatge, i va fer-li algunes classes, però la seva formació ha estat del tot autodidacta. Les seves creacions segueixen el seu instint: «Veig una tela i en surt un disseny, no em fixo en les talles, si cal, després s'arregla fins a ajustar-lo al cos de cada dona, tampoc hi ha dues peces iguals, m'agrada que cada vestit sigui exclusiu».

La seva vocació per la moda, que s'ha convertit ara en el seu motor de futur, ha estat intermitent «fins que el meu fill va ser més autònom». Entremig ha combinat la seva professió amb la seva gran afició pels esports de mar com ara el surf o el katesurf, una passió que també traspua subtilment en la seva roba.

Com la majoria dels rosincs, aquests dies previs al carnaval, viu la festa especialment, immersa en la creació de vestits per a les colles: «Per les modistes el carnaval, és com aprofitar l'estiu a l'hostaleria». A més de dissenyar la seva pròpia col·lecció, treballa per encàrrecs i confecciona vestits fets a mida per a particulars i per a esdeveniments especials. Per exemple ha vestit les hostesses del Wind Games 2019, la competició de vol indoor de Windoor, el túnel de vent d'Empuriabrava, que es va celebrar la setmana passada.

Tothom que vulgui pot contactar amb ella per privat a través de Facebook o Instagram a sereia_clothing o a través de la web www.sereia.es: «Venen a casa o quedem en algun lloc, tot i que ara, després del carnaval, una botiga de Roses començarà a vendre la meva roba».

A poc a poc la seva línia de moda pren l'espai que li pertoca. El públic ja ha tingut l'oportunitat de veure desfilar els vestits de Sereia al Waveclub d'Empuriabrava o a la desfilada benèfica de la Marató de TV3 a Cabanes, on va sorprendre els assistents. «El resultat ha estat molt bo i això m'anima a apostar fort pel meu treball, assegura». La línia de primavera-estiu fusionarà el flamenc, el món àrab i el mediterrani, conceptes que «m'inspiren profundament i que espero dotaran encara de més força els meus dissenys».

Mentrestant té altres projectes al cap, concretament el mes de març farà un taller a Palau-saverdera per combinar la creació d'un disseny amb un treball transpersonal dels assistents, amb la col·laboració de la ballarina Núria Vives i el coach David Garcia. «Serà una experiència diferent: la gent podrà crear una faldilla de doble capa i treballar les seves emocions durant el procés de confecció, serà molt especial» conclou.