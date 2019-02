Unes 400 persones es concentren a Figueres en contra d´un "judici polític"

Unes 400 persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament de Figueres en contra del que consideren un "judici polític" i per reclamar l'alliberament dels presos independentistes. Les entitats convocants han cridat a continuar les mobilitzacions i a sumar-se a la vaga del 21 de febrer per defensar "els drets civils" que "estan amenaçats". "Decidir no és un delicte, i ni un referèndum, ni l'autodeterminació, no es poden jutjar i encara menys condemnar", han dit durant la lectura d'un manifest. La protesta s'ha fet davant de l'Ajuntament però poc abans una trentena de persones han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat amb la pancarta 'Som República', roba negra i màscares amb la boca tancada. Els concentrats han cridat les consignes "independència", "llibertat presos polítics" i "fora, fora la justícia espanyola".