Figueres modifica l'obra de l'Estació per la futura museïtzació del refugi antiaeri

La troballa d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil a la plaça de l'Estació de Figueres manté aturats des de l'octubre els treballs d'adequació de l'accessibilitat i millora de la pavimentació de l'entorn i del carrer Migdia. La descoberta va obligar a contractar els serveis d'una arqueòloga perquè revisés i delimités l'estructura. Un cop finalitzat l'estudi els tècnics municipals han hagut de modificar el projecte d'obra per fer-lo compatible amb la preservació del refugi.

La ubicació concreta del refugi no estava recollida en el projecte inicial i la troballa històrica ha obligat a rectificar diversos elements per tal de fer les obres compatibles amb el refugi de la Guerra Civil.

S'ha modificat l'amplada de la vorera per tal d'encabir les escales de l'accés est al refugi. A més, s'ha inclòs el buidatge de les terres que es troben a l'interior del refugi, l'enderroc de les restes enrunades de l'antic accés oest, la construcció d'un passadís que permeti en un futur reubicar un segon accés des de la plaça de l'Estació i les actuacions necessàries per deixar el refugi tancat i segur a l'espera del projecte de museïtzació.

El pressupost d'execució del projecte modificat és de 458.920 euros, un increment d'uns 50.000 euros –16,53% respecte al projecte inicial– adjudicat a Excavacions Empordà per valor de 304.889 euros. La modificació es va aprovar per unanimitat en el darrer ple.

L'Ajuntament té concedida una subvenció de la Diputació de Girona per executar aquests treballs de millora, i davant la troballa el consistori va demanar una pròrroga fins al proper 30 de març per poder justificar els treballs, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, Manel Toro.

Davant la descoberta, el consistori vol tornar a demanar una pròrroga per tal que els treballs siguin finançats per la Diputació.

El refugi mesura uns setze metres i mig de llarg i uns dos metres d'amplada amb dues entrades situades a punta i punta de la nau i tenia capacitat per a 200 persones. El va trobar un operari mentre conduïa la retroexcavadora el passat 22 d'octubre de 2018 i des d'aleshores l'obra ha quedat aturada. Paral·lelament es va decidir iniciar la segona part del projecte, la millora del paviment del carrer Migdia.

Aquests treballs, però, avancen a baix ritme i l'Ajuntament ha aixecat acta a l'empresa. «Podríem fer parar l'obra i fer-los fora però encara seria pitjor perquè el que volem és que acabin aviat», justifica el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip.



El tercer refugi de Figueres

A Figueres es van construir fins a catorze refugis antiaeris, segons explicava el desaparegut cronista oficial de Figueres, Josep Maria Bernils. El de la plaça de l'Estació és el tercer refugi que la ciutat recupera i s'afegeix als descoberts a la plaça del Gra (2013) i a Josep Pla (1990).

El primer bombardeig de Figueres es va produir a l'estació de tren el gener de 1938. La capital alt-empordanesa va ser una de les més bombardejades a Catalunya durant la Guerra Civil i en total la ciutat va patir-ne fins a 18, amb 281 morts i la destrucció de 560 cases.