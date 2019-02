Un institut de Roses arriba a la final d'un premi estatal i necessita vots populars

El projecte "Hortalitza't Norfeu", de l'Institut Cap Norfeu de Roses, és un dels finalistes del II Premio de Innovación Pedagógica i es troba en la fase de votació popular. En aquesta convocatòria d'àmbit estatal es premien els centres educatius pioners, creatius i preocupats per la innovació educativa. El Cap Norfeu fa una crida a la col·laboració, de com més gent millor, per aconseguir un màxim de vots en la votació popular, que només requereix d'accedir a aquest enllaç i clicar la proposta rosinca.

L'Institut Cap Norfeu de Roses promou la convivència i l'aprenentatge i motiva els alumnes amb cultius ecològics. El seu projecte "Hortalitza't Norfeu" ha rebut reconeixements tant a Catalunya com a l'Estat espanyol per la tasca d'inclusió que realitza.