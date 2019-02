L'Escala té sense urbanitzar 131 quilòmetres de carrers

L'Escala compta actualment amb 131 quilòmetres de carrers que s'han d'urbanitzar. L'equip de govern ha aprovat un Pla Director que radiografia la situació, divideix el terme en setanta sectors i marca les prioritats. El Riuet i el sector Emperadors són les dues zones que es consideren més prioritàries. PP i PDeCAT van criticar al ple d'aprovació que han tingut poc temps per estudiar-lo. El regidor Robert Bosch (PDeCAT), a més, va qüestionar que no s'hagi estudiat a fons el cost i es doni una xifra irreal.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va defensar al ple que és «una fotografia de quin és l'estat dels 130 quilòmetres de carrers i sectors», una qüestió a la qual es va comprometre el seu grup en el programa electoral i que es considera de gran importància per abordar la problemàtica de l'estat de molts carrers.

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, va recordar que l'Escala «va créixer molt en extensió als anys seixanta i setanta i les urbanitzacions perifèriques no es van acabar d'executar amb tots els serveis». Des de fa temps es batalla per anar adequant aquests sectors que comporten sempre cert debat per la necessitat d'aplicar contribucions especials als veïns.

El document tècnic és àmpliament detallat i tant PDeCAT com PP van considerar que haurien d'haver tingut més temps per estudiar-lo a fons. El govern va defensar que es va presentar fa sis mesos. A banda d'això, Robert Bosch va elogiar el detall del ­document a excepció del tema econòmic perquè la xifra que hi apareix, de 3,5 milions, és insuficient.

Per la seva banda, el regidor no adscrit Xavier Ballesta va apuntar que troben a faltar més actuació. L'alcalde va aclarir que «seria impossible ara per ara tancar un preu per 130 quilòmetres de carrers» i va apuntar que el govern «hem xifrat el cost moltes vegades en 25-30 milions».



Sectors prioritaris

El document es va aprovar amb onze vots a favor, una abstenció del PP i quatre vots en contra del PDeCAT. El Riuet i els Emperadors són els sectors prioritaris. El primer ja té un projecte d'urbanització redactat i preveu una inversió d'1,5 milions. El segon té el projecte aprovat i ja hi ha la previsió en el pressupost d'aquest any de poder començar les obres, amb una consignació de 2,5 milions d'euros.

El següent sector per ordre de prioritat seria el 9, configurat pels carrers del Puig, dels Termes, Sant Briu, patge Oliveres.