El boxejador acusat d'assassinar un empresari de Roses reconeix els fets

L'Audiència de Girona va jutjar ahir al matí un boxejador -Costel Roman- acusat d'haver assassinat un empresari a Roses durant un robatori amb violència perpetrat el 12 de novembre del 2005 al seu propi domicili. En el transcurs de la vista, el processat va reconèixer els fets, tot afirmant que va entrar a l'habitatge de la víctima trencant el vidre de la porta del menjador amb una pedra. Un cop allà, ha explicat que es va produir un forcejament i que el va acabar agredint a diverses parts del cos fins a llevar-li la vida. Segons el processat, però, ho va fer «perquè pensava que la víctima duia una arma». Quan l'acusat el va veure a terra estirat «no sabia si era mort o no», i va fugir del lloc dels fets sense «agafar res».



Detingut set anys després

No va ser fins molt més endavant, concretament el 2016, que l'home va ser relacionat amb el cas després d'haver estat detingut per la Policia Nacional a Castelló de la Plana per uns fets similars. Els Mossos, paral·lelament, van obrir una investigació a partir de les restes de sang trobades en diferents punts: una paret, una persiana i els pantalons de la víctima. Tal com va relatar ahir un dels agents, l'ADN del detingut va coincidir perfectament amb les mostres localitzades. Així doncs, va ser posat en presó provisional de seguida.

Tot i que el fiscal va demanar inicialment 22 anys de presó, aquesta pena es va rebaixar a 15 anys a causa d'un atenuant de dilacions indegudes molt qualificada. Així, doncs, li demana 1 any de presó per un delicte de violació de domicili en concurs amb un robatori amb violència en grau de temptativa, juntament amb un delicte d'assassinat, pel qual contempla una pena de 14 anys. L'advocat de la defensa es va adherir a les conclusions presentades pel fiscal. En acabar la vista, l'acusat va aprofitar el darrer torn de paraula per dir que es considerava «bona persona» i va demanar perdó a la família de la víctima.