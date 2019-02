Descobreixen 74 quilos d'haixix en el doble fons d'una furgoneta

La Guàrdia Civil de la Jonquera ha comissat 85 quilos d'haixix i 1,2 quilos de marihuana en quatre actuacions i ha detingut cinc homes per tràfic de drogues. Les actuacions es van fer divendres i dissabte passat, totes a la localitat fronterera.

La primera es va produir el dia 8 pels volts de dos quarts de nou del matí, quan agents de la Guàrdia Civil de la Jonquera feien un servei a la zona i van fer aturar una furgoneta amb matrícula espanyola i que estava ocupada per una sola persona.

Després d'identificar el conductor, els agents van inspeccionar el vehicle. Van veure que el terra de la part de càrrega semblava manipulat i, per això, els policies van començar a fer una inspecció més minuciosa.

Van descobrir un doble fons on es podien veure diversos paquets embolicats en cel·lofana marró. La substància va resultar ser haixix i, en total, se'n transportaven 74,3 quilos. Per tot això, els policies van arrestar F.G., de nacionalitat espanyola i 48 anys.

La segona intervenció es va fer l'endemà a les cinc de la tarda. La mateixa unitat de la Guàrdia Civil va aturar un conductor que anava cap a França. El vehicle, amb plaques alemanyes, anava en sentit nord i quan els agents van escorcollar-lo van trobar que els seients del darrere havien estat manipulats.

Hi van trobar un doble fons que contenia 3,6 quilos de marihuana. Davant d'aquests fets, els policies van detenir M.S., un jove de 29 anys, de nacionalitat alemanya.

Una altra de les actuacions del cos policial va tenir lloc el mateix dia i al mateix municipi pels volts de dos quarts de nou de la nit. En aquest cas els agents van aturar un vehicle amb plaques italianes. En inspeccionar-lo van trobar-hi 10,8 quilos d'haixix ocults en diversos llocs de l'automòbil. Per tot això van detenir l'únic ocupant, un ciutadà marroquí de 21 anys.



5,7 quilos de droga en un bus

L'última de les actuacions la van portar a terme components de la mateixa unitat de la Guàrdia Civil pels volts de tres quarts d'onze de la nit. Van aturar un autocar de línia regular que anava cap a Itàlia.

Durant la inspecció de la bodega del vehicle els agents van sospitar de dues maletes. Un cop identificats els propietaris de les dues bosses, es van obrir i, a dins, la policia hi va trobar 1,9 quilos de marihuana i 5,7 quilos de marihuana, respectivament. Per tot això, dos joves gambians, de 23 i 24 anys, van acabar detinguts per ser els presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

De tots els serveis, els agents de la Guàrdia Civil en van instruir les diligències, que, juntament amb els cinc detinguts i la droga, van ser lliurats al Jutjat de Guàrdia de Figueres.