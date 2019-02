Un incendi al barri de Sant Joan posa al descobert 340 plantes de marihuana

L'incendi a la planta baixa en un bloc dels anomenats habitatges sindicals del barri de Sant Joan, a Figueres, ha deixat al descobert 340 plantes de marihuana, segons van explicar fonts municipals. Arran del foc la policia ha localitzat a l'edifici afectat tres pisos on es cultivava marihuana i dos més on tenen indicis que també podria haver-n'hi. A l'hora de tancar aquesta edició no s'havia especificat si hi havia algun detingut pels fets.



El foc ha estat provocat per l'escalfament de les línies elèctriques del domicili, segons aquestes mateixes fonts. L'incendi es va produir ahir a la tarda en una planta baixa.



Els Bombers van rebre l'avís cap a dos quarts de cinc de la tarda i es van activar fins a sis dotacions del cos. El foc va deixar tres persones ferides de caràcter menys greu que van haver de ser ateses pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM).



Totes tres van ser evacuades pels Bombers i traslladades pel SEM a l'hospital de Figueres. Una d'elles tenia cremades lleus.



Les flames es van originar en un baix d'un edifici de quatre plantes i van afectar l'escala i un dels pisos superiors. Es van haver de desallotjar diversos veïns. La família del pis afectat pel foc ha hagut de ser reallotjada en un hostal. No hi hauria danys que afectessin l'estructura de l'edifici, però arran del foc l'habitatge va quedar inhabitable, segons fonts dels bombers.



Pels volts d'un quart de set de la tarda els Bombers donaven per controlat l'incendi. Hi van treballar sis dotacions de Bombers i fins al lloc també s'hi van desplaçar la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el SEM.





Segon incendi

Imatges de l'incendi d'ahir dimarts al barri de Sant Joan de #Figueres on tres persones van patir ferides. En diferents pisos del bloc s'hi van localitzar en total 340 plantes de marihuana. pic.twitter.com/eYdKLmOcvK — Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) 13 de febrero de 2019

Poc després, pels volts de dos quarts de vuit del vespre,, sense persones a l'interior de l'habitatge. En aquest segon cas van cremar un traster i una terrassa sense causar ferits. S'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers.