L´alcalde de Figueres veu «impossible» tenir la titularitat del castell de Sant Ferran

El traspàs de titularitat del castell de Sant Ferran (s. XVIII) de Figueres és una reclamació històrica de la capital alt-empordanesa que fa anys que cueja. La fortalesa és propietat del Ministeri de Defensa i l'alcalde, Jordi Masquef, reconeix la dificultat perquè l'Estat la cedeixi completament a la ciutat.

«Ser titular se m'aventura gairebé impossible i ara mateix no és la intenció perquè tenim altres prioritats a la ciutat», va assegurar l'alcalde en resposta al regidor de la CUP, Toni Garcia.

La fortalesa, propietat de l'Estat, està gestionada pel Consorci del Castell de Sant Ferran, el qual està integrat pel Ministeri de Defensa, l'Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya. Els estatuts de l'òrgan que gestiona el castell preveuen que les tres administracions que l'integren puguin alternar-se en la presidència.

El regidor cupaire va interpel·lar el batlle precisament sobre la possibilitat que el consistori exercís la presidència del Consorci. «Algún dia podrem aspirar a ser presidents del consorci o ens continuaran obviant com ha passat fins al moment?», preguntava Toni Garcia. Actualment el càrrec l'exerceix el tinent general Carlos Díaz Capmany.

Masquef va reconèixer que no hi ha previsió de relleu malgrat que l'article 14 dels estatuts preveu un primer període de cinc anys en què la presidència recau en un representant del Ministeri de Defensa. Transcorregut aquest període, el Ministeri pot establir un torn rotatori que encara no s'ha aplicat mai. Ja el 2014 l'anterior alcaldessa, Marta Felip, va sol·licitar la presidència, però va topar amb la negativa de Defensa.

«Intentem que les relacions siguin el màxim de fructíferes per Figueres i volem potenciar aquest actiu que 'tenim'», ha insistit Masquef, tot i reconèixer que es troben en «inferioritat numèrica» i que en cas d'empat «tenim les de perdre».

Tot i això, des de la CUP es va proposar abandonar el Consorci per «recuperar la dignitat», una opció que Masquef va descartar.



Dinamitzar el castell

Figueres fa temps que té sobre la taula dinamitzar el castell de Sant Ferran com un actiu més de la ciutat i introduir-lo en els recorreguts turístics. Al respecte, el regidor de Cs Héctor Amelló va demanar al govern que iniciï una campanya de promoció de la fortalesa i que repari tant la pujada del Castell -l'únic vial d'accés- com l'aparcament annex, dues actuacions que l'Ajuntament fa temps que té pendents fruit d'un acord amb el PP.

El castell de Sant Ferran havia acollit les Justes del Rei Jaume, la fira agrícola Firagri i el Festival del Circ, però tots tres esdeveniments van abandonar la ubicació pels desacords amb Defensa. Està considerada la fortalesa abaluartada més gran d'Europa i el major monument de Catalunya.