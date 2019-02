Detenen dos homes per robar caixes de sabates d'un camió a la Jonquera

Els Mossos han detingut a la Jonquera dos homes que acaben de robar mig palet de caixes de sabates d'un camió que estava aparcat en una benzinera de l'N-II. Els agents van veure un cotxe sospitós i en aturar-lo els van trobar dues bosses grans d'escombraries amb el botí. Els arrestats són dos homes de 44 i 71 anys, de nacionalitat espanyola, veïns de Badalona i Palafolls, que van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt a l'interior de vehicle. Els fets es remunten a dissabte quan agents de seguretat ciutadana de la Jonquera feien un patrullatge preventiu a la carretera N-II. Pels volts de les 11 del matí van detectar un vehicle que els va semblar sospitós, per la qual cosa van aturar-lo per identificar els dos ocupants. En l'escorcoll van trobar dues bosses grans d'escombraries amb caixes de sabates. També van trobar eines que s'usen per robar la càrrega dels camions. Els joves van acabar detinguts després de trobar el camió violentat. Els detinguts, que tenen antecedents, va passar el 10 de febrer a disposició del jutge i van quedar en llibertat amb càrrecs.