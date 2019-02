Un jove resulta ferit greu a Roses en cedir una claraboia a uns set metres d'altura

Ambulàncies del SEM a la zona on va tenir lloc l´accident.

Ambulàncies del SEM a la zona on va tenir lloc l´accident. gerard blanché

Un jove de 21 anys va caure d'una altura d'uns set metres després que li cedís la claraboia d'un edifici de Roses. El noi va resultar ferit greu.

El succés va produir-se aquest dimarts pels volts de dos quarts de vuit de la tarda, al carrer de la Barca. A lloc s'hi van desplaçar agents de la Policia Local de Roses, els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

En un edifici de dues plantes que compta amb terrassa a la part superior hi havia dues persones a la zona del terrat i una d'aquestes va asseure's, segons fonts municipals, en un punt on hi ha una uralita. L'estructura va acabar cedint a causa de la seva antiguitat, segons apunten les mateixes fonts municipals.

Es va témer el pitjor però el jove, va caure al cim d'un moble i d'una altura d'uns set metres. Els serveis d'emergències van rescatar el jove de Roses, que presentava diverses ferides, part d'elles al cap.



Sense pèrdua del coneixement

Malgrat el fort ensurt, el noi va ser derivat en ambulància a l'hospital de Figueres ja que presentava un trencament de peroné i tíbia. Tot i el fort ensurt, no s'ha de témer per la seva vida, ja que tampoc va perdre en cap moment el coneixement malgrat el fort impacte.

Aquest fet es qualifica d'accident per part de la policia i va provocar una gran mobilització de diversos efectius d'emergències a la localitat de la Costa Brava.