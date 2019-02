Música contra l'alcohol i les drogues al Carnaval de Roses

L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest matí el material i programació de la campanya "Per Carnaval no tot s'hi val" d'enguany, una projecte nascut l'any 2012 per informar i conscienciar els joves i la població en general entorn als perills que comporta el consum d'alcohol i drogues. Un dels components claus de la campanya és convertir els joves de Roses en els protagonistes i emissors del missatge de la mateixa. En aquesta ocasió aquest protagonisme ha recaigut en la gravació d'una cançó i un videoclip, que tornen a fer palès l'esperit creatiu i desenfadat de la campanya.

Lluny de missatges alliçonadors o basats en prohibicions, el que transmet "Per Carnaval no tot s'hi val" des dels seus inicis és el fet que la llibertat d'escollir i la decisió final sobre el consum de drogues i alcohol, recau sempre en els joves. En conseqüència, l'Àrea de Joventut dona amb cada nova edició veu als adolescents i joves del municipi, permetent que siguin ells, a partir de les seves pròpies experiències i amb el seu llenguatge i codis, els que reflexionin i expressin les seves opinions i punts de vista.

En aquesta ocasió, una vintena de joves han participat activament en la composició i interpretació de la cançó "No tot s'hi val". La lletra i música de la cançó són fruit del treball fet per vuit joves d'entre 13 i 18 anys que participaren en el càsting convocat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, mentre que la producció musical ha anat a càrrec de la productora Paràlisi del Somni.

Els propers 20, 22 i 25 de febrer, tindran lloc les sessions presencials al Centre d'Activitats de Roses (CAR), on els alumnes de 3r i 4t d'ESO del municipi visitaran una mostra preparada específicament per a l'ocasió i assistiran a una xerrada.