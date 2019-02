El PSC presenta trenta propostes per millorar la seguretat a Figueres

L'alcaldable del PSC, Pere Caselles, ha presentat 30 propostes per millorar les condicions de seguretat i lluitar contra l'incivisme a Figueres. Les mesures, que els socialistes volen implantar en el proper mandat, volen revertir «l'actual desori en què es troba la ciutat».

Casellas es refereix a les ocupacions, talls de llum, robatoris i tràfic de substàncies estupefaents com els principals problemes de seguretat de la ciutat. Les solucions que proposa són de caire polític, policial, social i de manteniment urbà.

El socialista defensa la necessitat de dividir la ciutat en barris o districtes per tal d'identificar les problemàtiques de seguretat i la tipologia de delictes de cadascuna de la zona i així poder elaborar mapejos de la ciutat.

Per Casellas, l'alcalde ha d'exercir en primera persona les competències de seguretat i s'ha de convocar semestralment la Junta de seguretat local. En l'àmbit policial proposa establir un protocol de col·laboració amb la Policia Nacional per compartir informació, una unitat canina per la Guàrdia Urbana, la creació de la figura de vigilant nocturn, una unitat contra el frau elèctric i les ocupacions i la implementació d'aplicacions d'avís entre els regidors i els veïns.



Agència específica

«Amb l'increment de policies no se solucionaran els problemes de la ciutat, la problemàtica és molt més gran», insisteix el regidor. En l'àmbit social, el PSC vol crear una agència de desenvolupament social i urbanístic que superi les actuals estructures «obsoletes» de l'Ajuntament així com l'establiment d'una unitat de suport a toxicòmans.