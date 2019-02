Arrestat per conduir fent esses i negar-se a fer el test d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un conductor que es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i circulava fent esses per l'AP-7 al seu pas per Borrassà.

L'arrestat és un home de 42 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut. Va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i per negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.

Els fets es remunten a quan faltaven deu minuts per a les quatre de la matinada d'ahir, a l'altura del punt quilomètric 16, de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Borrassà.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, que feien patrullatge preventiu per l'autopista, van observar com un vehicle conduïa fent esses.

Van veure, per exemple, que modificava sobtadament la seva velocitat de manera molt brusca i circulava canviant de carril constantment, fent esses i posant en perill la resta d'usuaris de la via. Davant aquesta conducta, els Mossos van aturar-lo a la sortida 3 de l'AP-7, a Borrassà.



Es nega a bufar

Els agents van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. A la primera prova va donar un resultat positiu de 0,66 mg/l, però no es va poder fer la segona prova atès que el conductor, de manera reiterada i intencionada, no va bufar de forma correcta. Per tot això va acaba detingut pels Mossos.