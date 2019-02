Impuls al comerç del nucli antic de l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ja ha finalitzat la redacció del Pla de Dinamització Comercial del nucli antic, en el qual es radiografia la situació actual i s'estableixen els reptes de futur. El document es va presentar dimecres al sector i aposta per una major coordinació entre el sector públic i privat per tal de convertir el nucli antic en un «gran centre comercial a cel obert».

El Pla, encarregat a l'empresa Q-Global del grup Costa Brava Centre, inclou el cens comercial que es va fer com a primera fase i del qual se'n desprèn que al nucli antic hi ha 237 locals oberts i 52 de buits. A més, dues terceres parts estan oberts estiu i hivern.

Una de les mancances a resoldre, segons el pla, és que l'associació de botiguers i empresaris turístics té encara un nombre baix d'associats. A més, es recomana incrementar la formació, especialment en idiomes, sobretot en francès.

El document també recull la necessitat d'impulsar accions d'embelliment i unificació de la retolació i del mobiliari urbà, però també la millora dels aparadors, la creació d'un distintiu comerical que identifiqui aquest espai, un marxandatge comú o un calendari d'accions anuals i conjuntes, coordinades amb l'oferta lúdica i cultural que ja té el municipi.

També es proposa senyalitzar els accessos, augmentar les places d'aparcament de rotació ràpida -seguint la línia dels carrers Enric Serra i Pintor Joan Massanet- i l'embelliment dels espais comercials buits i tancats. Respecte a l'aparcament, el pla remarca que hi ha un nombre important de places a molt poca distància del nucli antic, però aconsella potenciar-ne la difusió. Q-Global ha fet un total de 400 enquestes a clients, tant dins el període estricte de la temporada turística d'estiu com abans i després de la mateixa. També s'han entrevistat un total de 70 comerciants i s'ha analitzat el funcionament dels comerços a través de compradors ocults.



El perfil del client

L'estudi, que es va fer durant l'any passat, detecta que la majoria dels clients d'establiments de l'Escala tenen una valoració positiva del municipi i de les millores que s'han fet els darrers anys, i que aquells que venen d'altres poblacions ho fan atrets per l'àmplia oferta de lleure, cultura i restauració.

El perfil del client és una persona d'entre 36 i 65 anys, amb fills, i una quarta part dels clients del nucli antic són compradors de fora, sobretot dels pobles de l'entorn.



Ajuts al comerç

L'alcalde, Víctor Puga, destaca la necessitat de col·laboració entre el sector públic i privat per dinamitzar el comerç. Així mateix, ha avançat la convocatòria d'ajudes per tal de millorar els comerços del municipi i la voluntat de contractar un tècnic en comerç. L'Ajuntament va impulsar la redacció del pla ara fa un any amb entrevistes a comerciants i enquestes als usuaris. El darrer impuls arribarà amb les actuacions que s'hi recullen.