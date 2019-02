Jordi Masquef es postula per liderar la Figueres «de tots»

Junts per Figueres –la marca amb què el PDeCAT concorrerà a les eleccions municipals – va presentar oficialment ahir al vespre el candidat a l'alcaldia, Jordi Masquef. L'acte, que es va celebrar als cinemes Las Vegas davant d'unes 400 persones, va donar el tret de sortida a la precampanya electoral de la formació a la capital alt-empordanesa.

Masquef –alcalde des del novembre del 2018– vol optar a la reelecció per fer de Figueres «la ciutat que tots volem», que donava nom a l'acte. Acompanyat per l'expresident de la Generalitat Artur Mas; la diputada de Junts Per Catalunya Gemma Geis; i la presidenta de la secció local del PDeCAT, Chantal Olivé, el cap de llista va esbossar els principals punts del programa electoral, que giren entorn a la recuperació de l'orgull figuerenc, el potencial de la ciutat i que ell mateix va resumir en «estètica i qualitat urbana, una ciutat més neta, la lluita contra l'incivisme, més policies al carrer i promoció econòmica».

Durant la seva intervenció, Jordi Masquef va anunciar la seva proposta per desencallar el projecte de la segona biblioteca. El cap de llista aposta per ubicar-la a l'espai que ocupa l'estació d'autobusos i, en converses ja mantingudes amb la Generalitat, l'estació es traslladaria a l'altre costat de la via del tren, al carrer Progrés. «Amb aquesta operació revitalitzem i sacsegem, urbanísticament i socialment, tot el barri de l'Estació amb un equipament cultural de primer ordre», va insistir.

En matèria urbanística, Masquef proposa un model de ciutat a «l'estil europeu» que fusioni l'estètica i la qualitat urbana amb la funcionalitat. Respecte a això, aposta per la recuperació «definitiva» de la Sala Edison com a motor urbanístic, econòmic i social de tota la zona.

Masquef també va assenyalar com a imprescindible la lluita contra l'incivisme i millorar la neteja de la ciutat, un problema que defensa que es resoldrà amb l'adjudicació del nou servei aturat als tribunals. Sobre això va insistir en l'aplicació del pla xoc, que ja estaria donant resultats, segons l'alcaldable, i que es tracta d'una «batalla a mitjà i llarg termini».

En l'àmbit de la seguretat, va destacar la necessitat d'ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana per adaptar-la a les necessitats de la ciutat, així com els Mossos d'Esquadra. La instal·lació de lectors de matrícules i ampliar les zones de videovigilància formen part del paquet de mesures de Junts per Figueres.

Per a Masquef també és clau la promoció econòmica i cultural de la ciutat, així com la creació de l'Agència de Comerç i Turisme de col·laboració públic-privada. I en l'àrea social, millorar els Serveis Socials, els mecanismes de control i seguiment.

Però en el seu discurs hi va haver espai per als retrets cap a l'oposició i el que Masquef va qualificar de «cants de sirena» i «receptes miraculoses». I davant la previsible fragmentació del ple va reclamar mà estesa i acords de ciutat.

D'altra banda, l'acte el va tancar la intervenció de l'expresident Artur Mas, per a qui les eleccions del maig són clau per a «la defensa del país en el seu conjunt». «Necessitem que la majoria d'ajuntaments estiguin el més alineats possible amb el projecte de país i no deixar-ho en mans d'adversaris que no ens volen cap bé», va reblar.