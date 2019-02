L'Hospital de Figueres estrena nou espai de rehabilitació

L'Hospital de Figueres ha ampliat l'espai de rehabilitació de pacients externs, amb què espera millorar el servei i reduir les llistes d'esperes. Les obres que van començar l'estiu del 2018, han tingut un cost de 826.510 euros i s'ha creat una gran sala central que tant pot serveir per a sessions grupals com per a distribuïdor.

Aquest nou espai compta amb 642 metres quadrats i està situat a l'edifici est del centre. Amb l'entrada en funcionament d'aquestes instal·lacions, l'Hospital de Figueres, de la Fundació Salut Empordà, dobla la superfície dedicada a la rehabilitació i "descongestiona" l'espai del Bernat Jaume. A més, també es reorganitza el servei.

Fins ara l'hospital tenia una sala de rehabilitació de 400 metres quadrats ubicada a les dependències del centre sociosanitari Bernat Jaume que donava servei tant als pacients ingressats com als externs. La nova ubicació permet accedir-hi directament pel carrer Glòria Compte sense haver de pujar escales.

L'espai també inclou un apartament adaptat similar als que hi ha a l'Institut Guttmann, una iniciativa que des de la Fundació Salut Empordà s'insisteix en què és pionera a la demarcació.

La consellera de Salut, Alba Vergés, que ha assistit a l'acte d'inauguració, ha destacat la "fi de l'època de les retallades" i l'aposta del Departament pel territori.