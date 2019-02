Tres detinguts pels cultius de marihuana descoberts en l'incendi de Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir aquest dimecres dos homes i una dona, d'edats compreses entre els 22 i 27 anys, de nacionalitat espanyola, per les 330 plantes de marihuana descobertes després de l'incendi en un dels Blocs Sindicals.

Els fets van succeir aquest dimarts al barri de Sant Joan de Figueres, on al voltant de les 17.40 hores es va declarar un incendi en el bloc de pisos E. Les flames es van iniciar pels baixos de l'edifici i es van estendre cap a les altres plantes, fet que va provocar una greu afectació per fum i el desallotjament d'algunes persones.

Després que els bombers aconseguissin sufocar l'incendi, els Mossos van inspeccionar els diferents habitatges afectats, en tres dels quals hi van trobar plantacions de marihuana: s'hi van localitzar 330 plantes.

Davant els fets observats, els agents de la Unitat d'Investigació de Figueres van iniciar les gestions per saber qui eren els propietaris o inquilins dels pisos on s'havia trobat la droga. La investigació va donar resultats ahir a la tarda, quan van localitzar, identificar i detenir els tres presumptes autors dels fets. Els detinguts, dels quals només un té antecedents, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial corresponent. Tots ells són veïns de Figueres i se'ls va arrestar com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.