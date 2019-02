Absolt l'acusat de maltractar la dona a Vilabertran i de prostitució lucrativa

L'Audiència de Girona ha absolt un home acusat de maltractar la seva dona a Vilabertran i de lucrar-se amb els diners que guanyava prostituint-se. La magistrada considera que no s'ha pogut acreditar que l'acusat menystingués de manera «metòdica i continuada» la víctima ni que «hagués creat un ambient de dominació i terror». Tampoc que l'agredís en dues ocasions més a Figueres i Eivissa.

La sentència només veu provat que la dona va exercir «lliurement» la prostitució des de mitjans de 2014 fins al novembre de 2016 a Figueres i a Eivissa però no s'ha pogut demostrar que durant aquest temps l'inculpat «aprofités la situació de vulnerabilitat» de la dona, s'enriquís a costa seva ni que l'hagués pressionat perquè «s'esforcés a aconseguir més diners». El fiscal demanava una pena de 9 anys de presó, una multa de 240 euros i una indemnització d'11.045 euros en concepte de responsabilitat civil.

Els fets es remunten a l'agost de 2012 i el 2016 quan, segons la versió de la dona, l'acusat l'hauria agredit primer al domicili que compartien a Eivissa i després, davant de la filla que tenien en comú, a l'estació de Figueres. Segons va denunciar, l'home l'hauria agafat pel coll, mossegat al llavi i tirat a terra. Tot seguit l'hauria fet entrar, a la força, dins del cotxe i, un cop dins de casa seva, a Vilabertran, li hauria propinat cops de peu a les cuixes i li hauria llençat el mòbil a la cara.

A banda d'aquests dos delictes de maltractament, l'home també estava acusat d'un delicte de maltractament habitual en l'àmbit de violència domèstica a la llar que compatien i d'un altre de prostitució lucrativa.

A la sentència, de la que és ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, no es considera provat que l'home, amb qui la dona va mantenir una relació sentimental des del 2008 i fins a finals de 2016, la menystingués de manera «metòdica i continuada». Tampoc que la insultés contínuament, ni que l'agredís, amb bufetades, empentes i cops de peu, «ni que hagués creat un ambient de dominació i terror».

Tampoc ha quedat acreditat, segons recull la sentència, que el 16 d'agost del 2012 la colpegés i empentés al domicili que compatien a Eivissa, a l'estació de Figueres ni posteriorment a casa seva, a Vilabertran.

L'únic que considera provat és que «almenys, des de mitjans de 2014 i fins al novembre del 2016, exercia lliurement la prostitució». «Durant la tardor i l'hivern ho feia en un club de Figueres i els mesos de primavera i estiu en un club d'Eivissa», diu la sentència.

La magistrada considera que el testimoni de la dona no és suficient per acreditar els delictes de maltractament perquè no hi ha informes mèdics que ho acreditin ni «la més mínima prova d'aquella situació de domini i control per part de l'inculpat», que va negar rotundament els fets.

Pel què fa a les dues agressions que s'haurien produït el 2012 i el 2016, considera que hi ha «imprecisions» i, fins i tot, «contradiccions» en la versió de la dona.

El fiscal demanava una pena de 9 anys de presó per a l'acusat mentre que la defensa, Pere Casellas, en demanava l'absolució. L'Audiència ha absolt l'acusat de tots els delictes i ha deixat sense efecte les mesures cautelars que li va imposar inicialment. Contra la sentència es pot interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.