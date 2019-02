Salut insisteix a Figueres que el nou Trueta «es farà» i que la ubicació se sabrà enguany

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar amb contundència que el nou hospital Trueta de Girona «es farà» i que serà en el segon semestre de l'any quan es decidirà la ubicació. Vergés ho ha dit després que fa una setmana el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, assegurés que «passaran molts i molts anys» abans que el centre hospitalari sigui una realitat.

La cap del Departament de salut va fer les declaracions durant la inauguració del nou espai de rehabilitació de l'hospital de Figueres. La consellera va defensar que s'estan fent tots els tràmits pertinents, com el pla funcional, que ha de definir les necessitats de salut a la zona per saber «quin nou Trueta volem». Aquest document s'està acabant d'enllestir, segons la consellera, i durant aquest any s'acabarant tots els tràmits, va subratllar. Vergés va insistir que no hi ha lloc per «especulacions» sobre el futur de l'equipament.

D'altra banda, la consellera va assistir ahir a l'acte d'inauguració del nou espai de rehabilitació de pacients externs de l'Hospital de Figueres. Les obres que van començar l'estiu del 2018, han tingut un cost de 826.510 euros i s'ha creat una gran sala central que tant pot servir per a sessions grupals com per a distribuïdor.

Des d'aquest dilluns, l'hospital de Figueres, gestionat per la Fundació Salut Empordà, ha doblat la superfície dedicada a la rehabilitació i descongestiona així l'espai del centre sociosanitari Bernat Jaume. L'espai, que es va inaugurar ahir al matí, compta amb 642 metres quadrats i està situat a l'edifici est del centre.

Fins ara, l'hospital tenia una sala de rehabilitació de 400 metres quadrats ubicada a les dependències del Bernat Jaume que donava servei tant als pacients ingressats com als externs.

La nova ubicació permet accedir-hi directament pel carrer Glòria Compte sense haver de pujar escales ni utilitzar ascensors i permet, així, millorar el servei que es dona als pacients externs.

La nova sala de rehabilitació té un apartament adaptat similar als que hi ha a l'Institut Guttmann, una iniciativa «pionera» a la demarcació.

De fet, l'hospital de Figueres ja disposava d'una habitació semblant, però aquest nou apartament disposa de més elements, com una cuina adaptada que es pot regular a diferents alçades, un lavabo i dutxa adaptats i un llit. El servei permet al pacient, acompanyat per un terapeuta ocupacional, adaptar-se a la vida diària. L'hospital també estrena bicicletes estàtiques connectades amb Bluetooth que registren informació cardíaca i respiratòria de l'usuari.



La «fi» de les retallades

La consellera de Salut, Alba Vergés va insistir en què l'espai permetrà reduir la llista d'espera; una inversió que segons ella constata «fi de l'època de les retallades». «Acabem una etapa i en comencem una de nova», ha subratllat. La consellera també ha defensat l'aposta del Departament de Salut per «l'equitat territorial» i el compromís per tal d'acostar al màxim els serveis a les persones.

Per la seva banda, l'alcalde de Figueres i president de la Fundació Salut Empordà, va destacar que el servei reforça el lideratge de l'hospital a la comarca i que permet situar-lo com a centre de referència a l'Alt Empordà.

Per Masquef, la Fundació atravessa el repte de modernitzar progressivament el centre, així com el treball conjunt amb la conselleria per aconseguir finançament. «Estem treballant en plans Feder amb programes interessants que veuran la llum els propers mesos», va explicar el batlle.