L'altre dia em vaig trobar amb un amic que com jo, ha suportat uns anys d'experiència política municipal, però més recent; i com no, ens vam dedicar a fer una mica d'àugurs a propòsit del que el pròxim futur ens podria oferir a Figueres, més enllà del fraccionament representatiu que ens asseguren les, pel cap baix, set formacions que tenen confirmada la seva presentació als comicis, a l'espera si es concreten la veïnal de Paneque i la nova de VOX.

Jo li vaig demanar la seva quiniela, no tant en resultats concrets perquè ja se sap que, com cantava Antonio Molina, el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón, i inclús els especialistes l'esguerren (bé aquests potser de manera interessada), sinó en tendències.

En aquesta línia em va respondre que el PDeCAT apenes superaria el seu actual nombre de regidors, sinó que inclús podria tornar als resultats més baixos de la seva història com CiU (sis amb Palahí); i que ERC pujaria potser fins a cinc; que el PSC es mantindria (tres).

També que Ciutadans pujaria potser fins a quatre; que el PP baixaria o desapareixeria (aquí em va semblar una certa voluntat subjectiva en el meu interlocutor) i que la confluència poliesquerrana de Guanyem Figueres no superaria a l'actual CUP perquè els hereus del flautista d'Hamelin els esgarraparia un regidor.



Dubtes a l'alcaldia

Amb aquestes perspectives vam temptejar l'alcaldia i arribats a aquest punt se'ns van generar dubtes sobre si tindríem primer regidor de dretes o d'esquerres, Mayor o Mayoress més concretament, vaja.

No vam saber decidir, però sí que vam quedar d'acord que, les possibilitats d'un alcalde de dretes passava perquè les esquerres no sumessin onze. Sí, sí, això és una obvietat, ja ho sé.

Però darrere ella, la realitat és que significa que les dretes (nacionals i nacionalistes) han d'arribar a la majoria i que, d'aquesta manera, resulti alcalde el candidat de la llista més votada.

És a dir, clar i català, que l'alcaldia del nacionalista Jordi Masquef depèn dels bons resultats dels nacionalistes Cs i PP. Qui havia de dir-ho!