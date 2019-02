Figueres despunta en l´ús de la biomassa a les comarques gironines

Figueres serà la tercera gran xarxa de biomassa a les comarques gironines. Així ho assegura la Diputació de Girona després que l'Ajuntament hagi ultimat el projecte per la instal·lació d'un District heating amb què es donarà servei a set edificis públics de la zona est. A més, el consistori ha instal·lat recentment una nova caldera de biomassa a la llar d'infants Els Pins i preveu properament implantar aquesta energia renovable a l'escola Anicet de Pagès i Salvador Dalí.

L'Ajuntament ja ha finalitzat la redacció del projecte del District heating i que permetrà la instal·lació d'una central de biomassa d'1 MW, formada per dues calderes de 500 kW ampliables a una tercera. El pressupost s'ha estipulat en 1,2 milions d'euros. La redacció del projecte ha estat subvencionat per la Diputació i l'explotació de la instal·lació es faria mitjançant concessió. Amb aquest nou complex, Figueres se situaria just al darrera de Ribes de Freser i d'Olot en l'ús de la biomassa com a font d'energia.

La instal·lació proporcionarà energia en set edificis públics de la zona nord-est: l'hospital, el centre sociosanitari Bernat Jaume, els pavellons Rafel Mora i Roser Llop, la piscina, l'estadi Albert Gurt i l'institut Alexandre Deulofeu. El nou pavelló d'esports també funcionarà amb una caldera de biomassa de 250 kw amb la possibilitat d'ampliar-la a 1MW.



Cinc escoles amb biomassa

De les deu escoles municipals de la capital alt-empordanesa, només dues utilitzen el gasoil com a font d'energia, les altres vuit restants ho fan amb biomassa o gas, segons explica el regidor de medi ambient Francesc Cruanyes.

A més, de les quatre llars d'infants, dues utilitzen gas, una ho fa amb energia geotèrmica i una quarta amb biomassa. «L'abandonament de combustibles fòssils a Figueres és un fet», ha celebrat Cruanyes.

L'Ajuntament de Figueres s'ha acollit a la línia de subvencions de la Diputació de Girona destinada a estendre l'ús d'energies renovables i l'ens supramunicipal finançarà l'equipament d'Anicet i Pagès amb 58.709 euros dels 173.462 del cost total a través del programa Benergi de la Diputació de Giorna.

Tot i això, del procés de licitació se n'encarregarà el consistori, a diferència de la resta de calderes instal·lades, que se n'encarregava la Diputació. D'altra banda, l'equipament de l'escola Dalí ja està licitat amb un cost de 187.062 euros, dels quals la Diputació en finançarà 115.948 euros.

L'escola Joaquim Cusí i Pous i Pagès i la llar d'infants Els Pins són els centres municipals que ja utilitzen la biomassa i properament s'hi afegirà l'escola Salvador Dalí i Anicet de Pagès. Les dues primeres calderes de biomassa es van estrenar el juny del 2017 a l'escola Cusí i Pous i Pagès i des d'aleshores subministren calefacció i aigua calenta als dos centres d'educació primària. La darrera en entrar en funcionament ha sigut la d'Els Pins el passat octubre.

La biomassa és un tipus d'energia renovable que s'aconsegueix amb l'aprofitament de la matèria orgànica. A Figueres, la matèria orgànica prové de boscos de la comarca i el responsable de la regidoria de medi ambient en defensa el compromís del govern. «Apostem per l'estella de proximitat i la gestió forestal amb tot el que se'n deriva: prevenció d'incendis i creació de llocs de treball», insisteix Francesc Cruanyes.



Estalvi energètic i econòmic

Les calderes de biomassa suposen un important estalvi energètic i redueixen les emissions de CO2. Segons les dades facilitades per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Figueres, en total es reduirà en 300 tones anuals les emissions de diòxid de carboni al medi ambient i s'estalviaran 64.500 euros, un cop es completi la instal·lació de calderes a Anicet de Pagès (41 tones i 9.000? d'estalvi) i Salvador Dalí (68 tones i 12.700? d'estalvi).

De moment, la reducció d'emissions se situa en 191 tones anuals, essent l'escola Pous i Pagès la que més (96 tones i 24.000? d'estalvi), seguida per l'escola Cusí (73 tones i 16.000 d'estalvi) i la llar d'infants Els Pins (22 tones i 2.800? d'estalvi). D'altra banda, la inversió en l'escola Anicet de Pagès serà la que tardarà més en amortitzar-se: 9,5 anys i mig. L'Ajuntament ha calculat el retorn sobre la inversió municipal de tal manera que la segueix l'escola Cusí (8,2 anys), Pous i Pagès (5,7 anys), Els Pins (5,5 anys) i Dalí (4,5 anys).