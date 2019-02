Figueres consultarà a la Junta Electoral la interferència de les Fires amb el 28-A

L'anunci de la convocatòria d'eleccions generals a Espanya el pròxim 28 d'abril per part del president Pedro Sánchez ha despertat una certa "inquietud" en el govern municipal de Figueres per la coincidència del cap de setmana electoral amb l'inici de les Fires i Festes de la Santa Creu.

L'Ajuntament es vol "curar en salut" per evitar sorpreses i, per aquest motiu, fonts de l'Alcaldia han confirmat a emporda.info "la intenció de presentar una consulta formal a la Junta Electoral" per tal de conèixer si hi ha cap incompatibilitat amb els dos grans actes previstos pel dissabte 27 d'abril, jornada de reflexió: El pregó d'obertura de la Santa Creu i la inauguració de la gran exposició sobre l'art del menjar al Museu de l'Empordà , titulada El país dels cuiners. De Ca la Teta al Bulli.

Tanmateix, l'Ajuntament també té damunt la taula el tema de la seguretat ciutadana durant el diumenge d'eleccions, que coincidirà amb el segon dia fort de la Santa Creu que inclou, entre altres actes, la multitudinària rua escolar. Durant les Fires, la Guàrdia Urbana es requerida en molts actes, la qual cosa és veurà incrementada amb l'habitual cobertura dels col·legis electorals al costat dels Mossos d'Esquadra.