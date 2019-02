Incendi en un habitatge ocupat de la Jonquera.

El foc es va desencadenar ahir quan faltaven pocs minuts per les vuit del vespre, en un bloc de pisos que hi ha a tocar de l'institut, a l'avinguda Lluís Companys.

Els Bombers van tenir ràpidament extingit el foc, ja que va ser de poca intensitat. Les flames van cremar deixalles i mobiliari.

En el moment del succés no hi havia ningú a l'interior del pis i no es van haver de lamentar ferits.