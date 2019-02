Més de mil palmeres afectades per la plaga del morrut a Empuriabrava

Més d'un miler de palmeres d'Empuriabrava estan afectades per la plaga de l'escarabat morrut de les palmeres. És el darrer recompte que ha portat a terme l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

El recompte xifra en 1050 les palmeres ornamentals que requereixen tractament o ser talades.

L'Ajuntament porta a terme el tractament a les que es troben a la via pública. Una ordenança municipal obliga als particulars a fer-se càrrec del tractaments de les que estan a la seva propietat o bé talar-les seguint el protocol establert per evitar que la plaga s'extengui més.

La població està afectada per la plaga des de fa set anys quan va ser detectar per primera vegada. A la Península Ibèrica es va detectar per primer cop el 1994.

El morrut és un insecte les larves dels quals excaven galeries al tronc de les palmeres que arriben a matar. Des dels anys vuitanta està extès a Europa.