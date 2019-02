Canviem Figueres presentarà dissabte el programa en una sessió pública

La Plataforma Canviem Figueres organitza aquest dissabte, 23 de febrer, una jornada pública per fer la presentació del programa de la formació, que haurà de servir com a pla d'actuació per als propers anys. La sessió es farà de les 10 a les 13 hores i inclourà tres ponències dedicades a Persones, Territori i Economia, els tres punts vertebradors del document. Les ponències aniran a càrrec dels diferents grups de Canviem Figueres, que hi treballen en les tres àrees, i el moderador de l'acte serà Josep Taberner. La sessió té com a objectiu a més recollir les esmenes i aportacions del públic.