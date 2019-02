Cremen deixalles i mobles en un pis ocupat de la Jonquera

Incendi en un habitatge ocupat de la Jonquera. El foc es va desencadenar aquest diumenge, quan faltaven pocs minuts per a les vuit del vespre, en un bloc de pisos que hi ha a tocar de l'institut, a l'avinguda Lluís Companys.

Els Bombers van tenir ràpidament extingit el foc, ja que va ser de poca intensitat. Les flames van cremar deixalles i mobiliari. En el moment del succés no hi havia ningú a l'interior del pis i no es va haver de lamentar ferits.

Es tracta d'un polèmic bloc amb pisos ocupats on viuen en condicions insalubres, sense serveis bàsics i en què han destrossat els habitatges. Els Mossos han explicat en nombroses ocasions que a l'edifici hi viu un grup de delinqüents que trafiquen amb droga i que generen inseguretat a la zona.