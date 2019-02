Distingeixen la unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Figueres

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha distingit el servei de Cardiologia de l'Hospital de Figueres amb el segell de SECEXCELENTE en la categoria d'insuficiència cardíaca, per complir amb els estàndards de qualitat assistencial d'aquesta malaltia. És la primera vegada que l'Hospital de Figueres rep aquest reconeixement i l'únic centre comarcal de la demarcació de Girona que ha rebut el distintiu. L'Hospital Trueta també compta amb el reconeixement que va rebre el juliol passat.

En el conjunt de Catalunya, a més de l'Hospital de Figueres, en aquesta edició han estat distingits dos centres més: l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Pau.

Per a la responsable de la UIC, la doctora Sara Darnés, rebre aquest distintiu "representa, per als usuaris, la garantia d'una millor qualitat assistencial i un accés proper als professionals especialistes. Per a tot l'equip, significa elevar els nivells de feina i responsabilitat".