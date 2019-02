Empuriabrava té més de mil palmeres afectades per la plaga del morrut

Castelló d'Empúries té actualment comptabilitzades 1.050 palmeres afectades per l'escarabat morrut de les palmeres. Del total de palmeres, una vuitantena estan a la via pública i les tracta l'Ajuntament. Des que va començar la plaga l'any 2011, unes dues mil palmeres han mort. Són gairebé la meitat de les que hi havia.

Les larves del morrut de les palmeres excaven galeries al tronc de l'arbre. Es pot tractar però moltes acaben morint.

La rapidesa amb què s'estenia després de detectar el primer exemplar malalt el 2011 va fer que l'Ajuntament aprovés una ordenança que obligava els propietaris a fer-se càrrec del tractament o bé tallar-les seguint un determinat protocol per evitar que s'estengués més. Tot i això, l'alcalde, Salvi Güell, constatava al darrer xat del Setmanari Empordà i Diari de Girona que unes dues mil palmeres han mort en els darrers anys.

El darrer recompte xifra en 1.050 les malaltes. Això fa pensar que malgrat els esforços que s'estan fent acabaran morint.

Castelló no és l'única població afectada per aquesta plaga que es va estendre per Europa als anys vuitanta. Afecta les palmeres ornamentals, on les larves d'aquest escarabat s'alimenten del teixit interior de l'arbre. En el cas d'Empuriabrava, l'elevat nombre de palmeres ha permès que s'estengués ràpidament.