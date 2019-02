Roses crearà una petita plaça entre els carrers Trinitat i Tarragona

L'Ajuntament de Roses ha començat obres per al condicionament i urbanització del solar existent entre els carrers Tarragona i Trinitat, les quals tenen per objecte millorar la connectivitat de vianants entre aquests dos espais i completar l'esponjament i la millora urbana d'aquest sector del nucli de la població, iniciat l'any 2016 amb l'enderroc de dues finques existents. Els treballs tenen un cost de 53.766 € i duraran 5 mesos.

El projecte per a la incorporació d'aquesta petita plaça i connexió entre els dos carrers s'inicià l'estiu de 2016 amb l'enderroc de dues finques edificades que es trobaven en estat de ruïna, adquirides prèviament per l'Ajuntament de Roses. L'enderroc va donar com a resultat un solar d'una superfície de 286 m2 situat entre les mitgeres dels edificis adjacents, on aquest dilluns s'han iniciat els treballs per a la seva urbanització.

Les obres consisteixen en l'obertura d'un pas entre els dos carrers a través d'una petita plaça enjardinada que oxigeni i espongi aquesta zona del nucli de la població, que té una important densitat de població. Entre els dos carrers existeix un desnivell de gairebé 3 metres, per la qual cosa el solar s'urbanitzarà dividint l'espai en tres zones per adaptar-se a la topografia.

Un primer espai corresponent al carrer Tarragona incorporarà una nova vorera adaptada i disposarà d'un primer tram d'escales que connectaran amb el nivell inferior, substituint l'actual escala malmesa. L'espai intermedi s'habilitarà com a zona de descans amb bancs i arbustos i connectarà amb el tram d'escales corresponents al tercer nivell, que s'obrirà al carrer Trinitat amb una petita plaça.

Pel que fa a l'accessibilitat, la poca amplada del solar feia molt difícil la incorporació de les rampes suficients per poder salvar el desnivell, per la qual cosa s'ha optat per la renovació de les escales ja existents, atenent també la proximitat d'un carrer adjacent i de la plaça de la plaça de la Pau, a molt pocs metres de distància, on si existeixen passos adaptats.