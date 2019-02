Eleven els ponts dels canals d'Empuriabrava perquè puguin navegar vaixells més grans

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries està portant a terme els treballs de reparació dels ponts de vianants d'Empuriabrava, alguns dels quals s'eleven per permetre el pas de vaixells de més calat per aquests sectors. També s'estudia si es pot portar a terme la mesura als ponts per sobre dels quals hi passa trànsit. Si es portés a terme, l'accés dels vaixells més grans es podria estendre a tots els canals.

Els ponts dels canals Port Rhodes, Medes, Creus, Norfeu i Cap Ras ja han estat reparats i s'hi anirà continuant treballant.

És el cas del pont que creua el canal del sector Llobregat. Aquí les obres han consistit a canviar el paviment, posar baranes noves, repintar-lo i construir una rampa d'accés per fer-lo més accessible. És, a més, un dels ponts que s'ha enlairat 80 centímetres, segons fonts municipals.

Els treballs els ha portat a terme l'Empresa Construcentre i tenen un pressupost de 36.179,75 euros.

Per aquest 2019 el pressupost inclou la reparació de dos ponts.

Es van començar a reparar el 2017 perquè, com altres infraestructures dels canals, requereixen d'una intervenció pel seu progressiu deteriorament.



Sense manteniment

Des que es van construir als anys setanta juntament amb els canals no s'hi han portat a terme actuacions importants, una de les queixes dels veïns. A banda de les millores, l'any passat es va decidir estudiar l'elevació d'alguns dels ponts de trànsit. De moment sí que s'ha decidit fer més alts aquells per on passen vianants.

La mesura ha de permetre accedir als canals a determinades embarcacions, de dimensions importants, que avui per la limitació de l'alçada dels ponts no poden.