Les noves butaques del teatre El Jardí de Figueres es fan esperar fins l´estiu

La renovació de les butaques del teatre El Jardí es fa esperar. L'Ajuntament de Figueres no preveu la instal·lació dels nous seients fins l'estiu, un cop finalitzi la temporada teatral. Es preveia poder-les començar a instal·lar entre gener i març, però la proximitat del Festival Còmic ha obligat a ajornar-ho davant la possibilitat que l'obra no estigui enllestida a temps i el festival se'n pugui veure afectat.

El Festival se celebrarà entre el 18 i el 21 d'abril i el teatre El Jardí seria un dels escenaris que acolliria la programació. Les noves butaques estan pressupostades en 397.043 euros i la durada del contracte serà de dos mesos i quinze dies. Així, el teatre podria estrenar els nous seients coincidint amb l'inici de la temporada de tardor-hivern.

Així, la sala no tancarà ni alterarà la programació. Inicialment, l'Ajuntament preveia instal·lar les butaques coincidint amb la reparació de part del sostre, que va mantenir el teatre tancat durant vuit mesos. El consistori no disposava del finançament per tirar-ho endavant i es van haver d'aprovar modificacions de partides.

L'Ajuntament va aconseguir completar els 400.000 euros necessaris en el ple extraordinari de novembre a través d'una modificació de crèdit i al desembre posava el projecte a licitació. Si bé s'havia anunciat que la instal·lació s'executaria un cop passat el Nadal i que fins i tot podria mantenir el teatre inactiu un període curt de temps, finalment s'ha optat per fer-ho coincidir amb la temporada estival.

D'altra banda, encara hi ha part de la teulada malmesa i que fa temps que està pendent de ser reparada. La darrera intervenció es va centrar en reparar la part més urgent del sostre, ja que es produïen goteres a la zona de platea. El teatre va tancar el gener de l'any passat i tornava a obrir a l'octubre d'aquell mateix any. Aleshores, es volia aprofitar la retirada dels seients durant aquestes obres per instal·lar les noves butaques.



630 seients

Seran un total de 630 seients amb una nova disposició que reduirà l'aforament per fila «per aconseguir major amplitud de la butaca i un major comfort per als usuaris». En la prescripció tècnica es recull com a requisit la cobertura amb tapisseria vermella «que recordi l'existent en color i textura». De fet, el model actual ja no es produeix i no existeixen peces per poder fer les reparacions exigides en unes butaques de 25 anys d'antiguitat. Això ha fet que s'hagués de desmuntar la fila superior per poder disposar de peces de recanvi.