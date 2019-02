Restauren l'escultura de Pla, a Figueres, després de 21 anys

«Després de vint-i-un anys ja li tocava», reconeix l'artista Josep Ministral referint-se a la restauració de l'escultura que té a la plaça Josep Pla de Figueres, dedicada, justament, a l'escriptor de Palafrugell. Ministral ha assegurat que la restauració, impulsada per l'Ajuntament, ha permès rentar-li la cara a l'obra. El resultat ha quedat, a parer de Ministral, «a prop de bé», tot i que lamenta que ningú s'hagi posat en contacte amb ell «a priori» i que hagi estat per via de la premsa que se n'hagi assabentat.

«L'escultura ha durat molt perquè estava molt ben feta, però la llum, l'aigua i el pas del temps l'ha anat malmetent. Això li passa a qualsevol obra exterior, ja sigui feta amb ferro o pintada», confirma l'artista. En aquest sentit, la peça mai havia estat restaurada abans –l'any passat, però, es va reparar i soldar la base feta malbé per la humitat– tot i haver patit no només l'acció dels fenòmens naturals, sinó també la falta d'educació d'alguns vianants. Així, no estranya a ningú haver vist, alguna que altra vegada, infants pujats dalt de l'escultura, cosa que Ministral disculpa malgrat que, afegeix, «cal saber valorar el que costa fer una cosa».

Aquesta obra pública de Ministral, ubicada en un espai vital i de molt de trànsit de vianants a Figueres, va ser un regal de Winterthur a la ciutat. Tot i que d'entrada havia de coincidir la inauguració amb l'Any Pla, això no va ser possible i es va inaugurar posteriorment. Ministral recorda com a la peça, que inicialment pesava dues tones, volia copsar-hi la idea de l'escriptura gràfica característica de la prosa de Josep Pla, concretament inspirant-se en El quadern gris. L'artista va aconseguir, doncs, generar un joc especial, una doble imatge a través del buit i el ple. Això va convertir l'obra en quelcom molt especial, original, esdevenint ràpidament protagonista de milers de fotografies.



Distorsions i més consciència

Tot i això, aquest joc visual s'ha anat perdent amb els anys, ja que les magnòlies de la plaça han crescut i han distorsionat l'objecte de l'obra, cosa que no s'ha tingut en compte. «L'arbre tapa la visió de Pla i caldria solucionar-ho perquè és una cosa important d'aquesta escultura», reconeix l'artista. Això té molt a veure amb el manteniment que l'Ajuntament de Figueres fa de les seves obres públiques. Per Ministral és clar que «si vols fer una ciutat bonica, has de mantenir els teus monuments» tot afegint que lamenta «que no hi hagi més consciència envers l'art».

A banda d'aquest fet, Ministral apunta que potser estaria bé col·locar algun rètol que expliqués l'origen de l'obra i d'aquest joc artístic. Quelcom que també diu que potser caldria recuperar és la base de l'escultura que fa uns anys la van treure perquè generava inconvenients al pas dels vianants. Segons les seves informacions, la base es conserva, no se sap en quin estat, a les dependències de la plaça de Braus, actualment del tot abandonada.