Jutgen un home acusat de violar una dona a Sant Pere Pescador el 2016

L'Audiència de Girona va jutjar ahir al matí un home acusat de violar una dona la nit del 13 de gener del 2016. Acusat i víctima es van conèixer en un bar de Figueres i d'allà van anar a un segon local a recollir un amic del processat. Tots tres es van dirigir amb cotxe fins al municipi de Sant Pere Pescador, on l'acusat tenia la seva casa. En un primer moment van deixar l'amic, i just abans d'anar al domicili van estar prenent unes copes i xerrant a la furgoneta d'uns coneguts britànics que estiuejaven a la localitat i aparcaven davant de la casa de l'encausat.

Arribat a aquest punt del relat, la versió del presumpte agressor difereix per complet de la víctima. Aquesta sosté que van pujar al seu domicili i quan ella va manifestar que volia marxar sense tenir relacions amb ell, aquest la va forçar després de propinar-li diversos cops per tot el cos. També assegura que la va amenaçar amb unes tisores. Segons el relat de la dona, l'acusat la va penetrar vaginalment sense arribar a ejacular a dins seu, i després la va arrossegar «del cabell» escales avall.

Ella va intentar demanar ajuda als estiuejants, però aquests no li van fer cas. Finalment, l'home va accedir a portar-la amb cotxe fins a Figueres, però a mig camí, en adonar-se que estava trucant al 112, la va colpejar a la cara i la va treure del cotxe a la carretera, aproximadament a l'altura del Far. Allà la va recollir un home que va trucar als Mossos d'Esquadra. «M'ha arruïnat la vida», va assegurar durant el judici, «des de llavors em fa por mantenir relacions sexuals i encara tinc malsons».

Per l'altre costat, l'home va negar els fets i va explicar que les relacions mantingudes van ser consentides. «Va ser ella que em va intentar agredir amb unes tisores i va provar de robar-me el mòbil i la cartera» va dir, afegint que la dona «es va posar molt agressiva». L'acusat va relatar durant la vista que després de conèixer la dona al bar aquesta es va oferir a tenir relacions amb ell per 70 euros.

«Vam tenir sexe, i al cap d'una estona em va dir que tenia gana, vaig anar a la cuina a preparar menjar, i quan vaig tornar a l'habitació ja estava vestida» va dir, «cap dels dos volíem tenir més relacions». Preguntat per les lesions que presentava ella, l'acusat va apuntar que en un moment determinat va caure a l'habitació i es va donar un cop contra l'armari. «Mai he agredit aquesta noia, ni a casa ni a fora» va assegurar.



15 anys de presó

El ministeri fiscal ha demanat un total de 15 anys de presó: 12 d'ells per un delicte d'agressió sexual i 3 més per un delicte de coaccions. També demana que l'acusat pagui una multa de 1.080 euros per un delicte lesions de caràcter lleu. A més, l'acusació popular reclama que el processat passi 10 anys en llibertat vigilada i que indemnitzi la víctima amb 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

Per la seva banda, l'acusació particular eleva la pena de presó a 16 anys pels mateixos delictes, però, pel que fa al delicte lleu de lesions, aquesta part exigeix que es paguin 9.000 euros i sol·licita una indemnització de 18.000 euros més per a la víctima. En el cas de la defensa -exercida per l'advocat Pere Casellas- aquesta en demana la total absolució.