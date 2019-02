La comissaria dels Mossos a la Jonquera podrà acollir fins a cent agents i entrarà en servei el 2021

Visita als terrenys on hi haurÓ la comissaria

La nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) tindrà una dotació d'entre 60 i 70 agents, que es podran ampliar fins al centenar en situacions excepcionals (com ara nevades o grans retencions de trànsit). El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que la Generalitat ja ha engegat els tràmits per redactar-ne el projecte, i que la nova comissaria –que substituirà l'actual que hi ha en mòduls- "serà una realitat" a finals del 2021. La comissaria, una reivindicació històrica del municipi, suposarà una inversió de 3 milions d'euros (MEUR) i se situarà just a l'entrada del poble, al costat del parc de Bombers. Tindrà tres plantes de 1.500 metres quadrats cadascuna, amb sis calabossos al soterrani per a detinguts.