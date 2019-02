Detingut un jove de Castelló d'Empúries per agredir un policia a Barcelona

Un dels fills de l'alcalde de Castelló d'Empúries Salvi Güell és un dels quatre detinguts durant les mobilitzacions del 21F. Al jove estudiant se l'acusa de donar un cop de puny a un agent i s'han buscat imatges per demostrar que no va ser així. El jove declarava al jutjat al llarg del matí.



Hi hauria testimonis i imatges que permetrien mostrar com van anar els fets.



La Forja-Alt empordà , d'on és membre el jove, ha organtizat una concentració de suport al detingut avui a les vuit del vespre davant la Catedral de Castelló d'Empúries.



Amb el lema "Prou Repressió! Alcem-nos contra l'Estat" s'ha convocat a tothom a participar de l'acte de suport.





Concentració de suport al company de La forja-Alt empordà detingut a la #21FVagaGeneral.



Divendres 22

20h

El detingut es trobava al voltant de les nou del matí a una concentració a la Gran Via de Barcelona amb Urgell. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Segons els agents va propinar un cop de puny a un agent.Des de les xarxes van iniciar ahir una recerca de vídeos sobre els fets per demostrar que no va agredir a l'agent.