ERC Figueres fitxa el director pedagògic de les Escolàpies

L'alcaldable d'Esquerra Republicana Figueres, Agnès Lladó, ha fitxat Josep Alegrí, actual director pedagògic de les Escolàpies Figueres, per formar part de l'equip d'ERC Figueres. Des de partit es destaca el compromís per formar un equip de "gent preparada, valenta i que pren partit per tirar endavant una ciutat que ho reclama a crits. Professionals compromesos amb el conjunt de la societat".

Lladó es mostra convençuda que "amb la incorporació d'en Josep seguim sumant actius per construir la Figueres del segle XXI, la ciutat que els figuerencs reclamen". L'alcaldable republicana destaca que "l'educació és un dels grans reptes que Figueres té per davant" i, pel que fa a Josep Alegrí, en destaca "la seva professionalitat, empatia, credibilitat, confiança, compromís i il·lusió".

Nascut a Figueres el 1974, Josep Alegrí es Mestre d'Educació Física, Llicenciat en Humanitats i Postgrau en direcció de centres escolars. El director pedagògic de les Escolàpies afirma estar "molt agraït a la gent d'Esquerra de Figueres, i a l'Agnès en particular, per oferir-me la possibilitat de formar part del projecte".

A l'hora d'explicar la seva incorporació, Alegrí destaca que "des d'un primer moment l'equip de l'Agnès m'han transmès que s'estimen la ciutat i que tenen una voluntat ferma de treballar incansablement per Figueres. Serà un plaer, i un repte apassionant, fer-ho colze a colze amb tots ells".

El nom de Josep Alegrí se suma al d'en Jesús Quiroga, subdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya, que es va fer públic durant el passat estiu. Durant les properes setmanes està previst que es vagin donant a conèixer la resta de persones que formaran part del projecte d'Esquerra Figueres que lidera Agnès Lladó