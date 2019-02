La Jonquera organitza el seu primer procés de pressupostos participatius

L'Ajuntament de la Jonquera organitza els seus primers pressupostos participatius de la història amb l'objectiu de motivar a la població perquè contribueixi a decidir el destí de 100.000 euros procedents del pressupost municipal. El consistori anuncia que la presentació oficial de la iniciativa oberta a tota la ciutadania tindrà lloc el proper dimecres a dos quarts de vuit del vespre als Porxos de Can Laporta. Tota la informació al respecte es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de la Jonquera informa que l'acte que se celebrarà la setmana vinent té l'objectiu d'informar els assistents sobre les fases del procés de pressupostos participatius i també per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir. L'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, fa una crida a tots els veïns i veïnes per tal que s'impliquin en el projecte que defineix com «una iniciativa que s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per seguir apropant la presa de decisions a la ciutadania i que vol marcar un punt d'inflexió en la vida participativa del nostre poble». La primera de les fases, que ja està en marxa, consisteix a fer que els veïns facin arribar al consistori les seves idees o propostes de futur que voldrien que formessin part del procés participatiu. Les propostes es poden fer arribar telemàticament, a través de la direcció web www.decidimlajonquera.cat, o bé presencialment, tot retallant la butlleta del tríptic informatiu i dipositant-la en la bústia habilitada al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. El període de recollida de propostes finalitzarà el 29 de març.



Valoració de les propostes

La següent fase consisteix en la quantificació i valoració de les propostes per part dels serveis tècnics municipals. Per tal que els projectes proposats siguin admesos, l'Ajuntament determina en un comunicat que aquests han de complir una sèrie de requisits, com ara que «han d'estar referits a temes de competència municipal», «no poden contradir plans aprovats per l'Ajuntament», i «no han de superar l'import de 100.000 euros», entre altres.

Una vegada l'equip de tècnics hagin valorat les propostes, les que s'escullin passaran a una fase de debat en el marc d'un Fòrum de Priorització, que consistirà en una sessió oberta a tota la població on els assistents decidiran quins dels projectes passen a la votació final que tancarà el procés. El consistori apunta que tenen dret a vot tots els majors de 16 anys empadronats al municipi, i seguint el mateix mètode que en el cas de les propostes, les votacions es podran fer de forma telemàtica o presencialment. Per fer-ho, caldrà identificar-se amb el DNI i la data de naixement.