Llibertat provisional per al jove de Castelló d'Empúries detingut ahir a Barcelona

El Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona i el d'Instrucció 3 de Tarragona han decretat aquest divendres llibertat provisional per a dos detinguts durant la vaga, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El detingut a Barcelona és un dels fills de l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell. Va ser detingut ahir al matí a la confluència de la Gran Via amb el carrer Urgell per donar un cop de puny a un agent dels Mossos, i la causa contra ell és per atemptat als agents a l'autoritat i delicte de lesions, a l'espera de judici ràpid.

El detingut ha estat rebut a les portes de la Ciutat de la Justícia per una vintena de persones dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR), convocats pel grup de joventuts independentistes La Forja.

Amb pancartes i banderes independentistes, els congregats s'han concentrat per donar suport al detingut i esperar la seva posada en llibertat.

Els Mossos d'Esquadra ja van deixar aquest dijous sense efecte la detenció d'una persona a Tarragona arrestada quan intentava accedir a l'AP-7 des de la N-240 al costat d'un grup de manifestants, i també a un altre arrestat que ha participat en el tall de la carretera C-17 al seu pas per Gurb (Barcelona).

Els Mossos van detenir un total de quatre persones durant les protestes convocades pels CDR i altres col·lectius aquest dijous a la vaga i, segons la Conselleria d'Interior, els arrestos van ser per presumptes delictes d'atemptat a agent de l'autoritat.



La Forja-Alt empordà , d'on és membre el jove, ha organitzat una concentració de suport al detingut avui a les vuit del vespre davant la Catedral de Castelló d'Empúries.

Des de les xarxes van iniciar ahir una recerca de vídeos sobre els fets per demostrar que no va agredir a l'agent.