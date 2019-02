Llibertat provisional per al jove de Castelló d'Empúries detingut ahir a Barcelona

El Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona i el d'Instrucció 3 de Tarragona han decretat aquest divendres llibertat provisional per a dos detinguts durant la vaga, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El detingut a Barcelona és un dels fills de l'alcalde de Castelló d'Empúries, Savi Güell. Va ser detingut ahir al matí a la confluència de la Gran Via amb el carrer Urgell per donar un cop de puny a un agent dels Mossos, i la causa contra ell és per atemptat als agents a l'autoritat i delicte de lesions, a l'espera de judici ràpid.

El de Tarragona, que s'ha acollit al seu dret a no declarar, va ser detingut en una manifestació a la tarda i la causa contra ell és per atemptat als agents de l'autoritat i desordres públics.

Els Mossos d'Esquadra ja van deixar aquest dijous sense efecte la detenció d'una persona a Tarragona arrestada quan intentava accedir a l'AP-7 des de la N-240 al costat d'un grup de manifestants, i també a un altre arrestat que ha participat en el tall de la carretera C-17 al seu pas per Gurb (Barcelona).

Segons va explicar el cos policial a Europa Press, tots dos detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser citats per un jutge.

Els Mossos van detenir un total de quatre persones durant les protestes convocades pels CDR i altres col·lectius aquest dijous a la vaga i, segons la Conselleria d'Interior, els arrestos van ser per presumptes delictes d'atemptat a agent de l'autoritat.



La Forja-Alt empordà , d'on és membre el jove, ha organitzat una concentració de suport al detingut avui a les vuit del vespre davant la Catedral de Castelló d'Empúries.

Des de les xarxes van iniciar ahir una recerca de vídeos sobre els fets per demostrar que no va agredir a l'agent.