El PSC demana a l'alcalde de Figueres per què una revista municipal li patrocina un acte

El portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a l'Ajuntament de Figueres i vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Pere Casellas, demana a l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que doni explicacions del per què la revista CRAE, que rep anualment una aportació municipal de més de 15.000 euros, li patrocina un acte electoral. Segons el partit, el mitjà estaria col·laborant en un acte de conversa en el qual Masquef convida a la població a fer un cafè en un local de la ciutat.

Casellas apunta que «la utilització dels recursos públics per donar suport a publicacions de la ciutat ha d'estar subjecta a criteris d'honestedat administrativa que, en aquest cas, queden tapats per una ombra de sospita. Cal que l'alcalde expliqui bé quina és la participació d'aquesta revista en l'acte i per què n'accepta la col·laboració, tenint present que pot estar transgredint el perímetre de la neutralitat».