Quim Torra i Ibarretxe recorden el camí de l'exili de Companys i Aguirre

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el exlehendakari Juan José Ibarretxe visiten avui el municipi d'Agullana amb la voluntat de rememorar el camí a l'exili que van fer junts el president Lluís Companys i el lehendakari José Antonio Aguirre, coincidint amb la commemoració del 80è aniversari de l'inici del gran èxode republicà. El punt d'arribada serà el Mas Perxés, situat als afores del municipi, que va tenir un protagonisme especial durant la retirada republicana de principis de 1939 i on ambdós polítics republicans es van allotjar abans d'emprendre la fugida.

Cap al migdia, s'ha previst que Ibarretxe i Torra es desplacin fins al punt on comença el camí cap al Coll del Lli i, a peu, facin el mateix trajecte per on el 5 de febrer de 1939 Companys va marxar cap a França acompanyat d'Aguirre.

A la tarda, s'ha previst que el president de la Generalitat visiti, als afores de la Vajol, la mina Canta, també coneguda com la mina d'en Negrín, avui en desús. A mitjans de 1937, el govern espanyol de la II República, presidit per Juan Negrín, va decidir condicionar aquesta mina, situada a un quilòmetre de la frontera, com a dipòsit d'obres d'art i seu del Banc d'Espanya. En acabar, el cap de l'Executiu es traslladarà a la Jonquera per visitar el Museu Memorial de l'Exili (MUME). Acompanyat de l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i del director del MUME, Jordi Font, Quim Torra visitarà l'exposició permanent dedicada a l'exili republicà del 1939, i també l'exposició «A nation in retreat» que, a partir del fotoperiodisme de l'època, documenta dia a dia, des del 26 de gener de 1939 fins al 10 de febrer de 1939, els diversos escenaris de la retirada republicana de camí cap a França.