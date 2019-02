La nova comissaria dels Mossos a la Jonquera entrarà en servei a finals del 2021

La nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera tindrà una dotació d'entre 60 i 70 agents, que es podran ampliar fins al centenar en situacions excepcionals (com ara nevades o grans retencions de trànsit). El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que la Generalitat ja ha engegat els tràmits per redactar-ne el projecte, i que la nova comissaria –que substituirà l'actual que hi ha en mòduls– «serà una realitat» a finals del 2021.

Pas endavant perquè la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera sigui una realitat. Substituirà l'actual, que des del 2012 se situa en uns mòduls prefabricats i on hi treballen uns 25 agents. Les noves dependències policials se situaran ens uns terrenys cedits per l'Ajuntament i que es troben just davant del Parc de Bombers, a la rotonda d'accés al municipi.

Interior considera que es tracta d'una comissaria «estratègica» per la situació fronterera de La Jonquera. La dotació ordinària serà d'entre 60 i 70 agents però, segons ha explicat Buch, preveuen «sobredimensionar» les instal·lacions perquè hi hagi espai suficient perquè hi treballin fins a cent agents (quadruplicant el nombre de mossos actuals, que són uns 25). «Al llarg del temps és probable que necessitem ocupar-la al 100% i, per tant, el que fem és sobredimensionar-la ara per no construir-la i haver-la d'ampliar més endavant», ha dit.

El conseller ha explicat que la comissaria serà més gran del que es necessita actualment per respondre a possibles creixements futurs de la plantilla però, també, per tenir més capacitat de resposta en situacions puntuals d'emergència, com ara nevades, incendis, grans retencions de trànsit o moviments extraordinaris de persones.

Aquest divendres Buch i l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, han presentat el projecte de la nova comissaria davant representants municipals i comandaments dels Mossos d'Esquadra de la regió policial de Girona. El conseller ha refermat que no s'ha traslladat a la població per presentar compromisos de futur, sinó per constatar «fets» perquè la comissaria serà una realitat. «No hi haurà res que impedeixi que sigui una realitat», ha afirmat el conseller que subratlla que, encara que els tràmits siguin més lents del que voldrien, la comissaria ja ha entrat «dins l'engranatge burocràtic» i compta amb la partida pressupostària de 3 milions d'euros (MEUR) per a la construcció.



Terminis



Buch ha posat terminis sobre la taula i afirma que la comissaria de la Jonquera serà una realitat a finals del 2021. L'1 de febrer, el Portal de Contractacions de la Generalitat va publicar el concurs d'assistència tècnica per a la redacció del projecte el termini de presentació d'ofertes acaba el 27 d'aquest mes. Interior preveu que l'adjudicació i l'inici dels treballs de redacció es facin entre finals d'abril i principis de maig i que les obres puguin començar el tercer trimestre del 2020.

La comissaria tindrà tres plantes amb una superfície de 1.500 metres quadrats cadascuna. Al soterrani hi haurà sis garjoles i l'àrea de detenció. A la planta baixa hi haurà l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per atendre i recollir denúncies del públic general però, també, una d'específica per a menors o víctimes que necessitin una protecció especial. Al pis superior hi haurà els despatxos per a comandaments i unitats específiques. A l'exterior hi haurà zona d'aparcament.



Reivindicació històrica



L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha recordat que es tracta d'una comissaria llargament reivindicada per la població i celebra que el projecte comenci a ser una realitat. A més, ha reivindicat el compromís de l'Ajuntament en la lluita conra la delinqüència situant càmeres de videovigilància o personant-se com a acusació en deu casos contra delinqüents que han actuat a la Jonquera.

La creació de la comissaria sorgeix a partir d'un conveni signat l'octubre del 2017 amb l'aleshores conseller Joaquim Forn. Segons l'acord, l'Ajuntament va cedir gratuïtament els terrenys i s'encarrega d'urbanitzar l'entorn mentre que el Departament assumeix la construcció de la comissaria i es fa càrrec del manteniment i les despeses de funcionament.