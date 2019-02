Torra i Ibarretxe ressegueixen les passes dels exiliats, a la Vajol

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'exlehendakari Juan José Ibarretxe es van trobar ahir a Agullana per recordar els 80 anys de l'exili republicà. Ambdós van rememorar amb la trobada els seus dos homòlegs fa 80 anys, José Antonio Agirre i Lluís Companys amb la visita del Mas Perxés d'Agullana. Allà, tant Companys com Agirre s'hi van allotjar els últims dies abans d'exiliar-se.

En arribar a Agullana, el president Torra ha signat el llibre d'Honor de l'Ajuntament i tot seguit s'han desplaçat fins el punt on comença el camí del Coll del Lli. Allà han fet a peu el trajecte per on el 5 de febrer de 1939 Companys va marxar cap a França acompanyat d'Agirre.

Durant la caminada han fet una ofrena floral en una zona del camí. Els dos presidents han compartit la passejada amb diferents autoritats, entre les quals el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, l'alcalde de La Vajol, Joan Morillo, o l'alcaldessa d'Agullana, Marina Gutés.

A la tarda, Torra va visitar la mina Canta, que va ser utilitzada pel govern de la II República com a dipòsit d'obres d'art i seu del Banc d'Esapanya. També va visitar el MuME a la Jonquera.