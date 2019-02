Les reserves del pantà de Darnius garanteixen l'aigua per un any

La capacitat actual de l'embassament de Darnius permetrà garantir la demanda d'aigua a les poblacions i regants als quals dona servei durant un període d'un any. Les reserves estan al 89%, molt per sobre la mitjana dels darrers anys i permeten assegurar que no hi haurà restriccions en els dotze mesos vinents.

Sau es troba al 85.8% de la seva capacitat i Susqueda al 81,02%. Fa un any es trobaven al 53 i 43% respectivament.

El pantà aporta aigua a Figueres i les poblacions petites a les quals la capital de la comarca dona servei. També a les principals poblacions litorals com Cadaqués, Llançà, Roses, Empuriabrava, Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga i Garriguella i a unes 4.200 ha de regadiu, de les quals 2.800 situades al marge esquerre de la Muga i 1.400 al dret.

Els regants es veuen afectats sovint per les restriccions per falta d'aigua al pantà. Aquesta temporada no s'espera que sigui així.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a més, ha adjudicat dos contractes per millorar la seguretat de la presa de Darnius Boadella i dics de tancament amb una inversió superior als 570.000 euros.

El primer dels contractes, amb un import d'adjudicació de 425.419 euros, permetrà l'ampliació dels sistemes d'auscultació de la presa de Darnius Boadella i els dics de tancament de la Mola Truncada i Fangots. Es preveu que aquesta actuació tingui una durada de 4 mesos.

Les mesures previstes en aquest projecte milloraran la seguretat de la presa i dels dics, complementant el sistema d'auscultació que serveix per detectar i indentificar possibles moviments, filtracions, pressions i subpressions, anivellaments i moviments sísmics.



Increment dels més de 150 punts de control

Actualment, per analitzar els comportaments estructurals, hi ha més de 130 punts de control a la presa, 24 al dic de la Mola Truncada i 2 al dic dels Fangots.

Amb els treballs previstos, es millorarà la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella (30 punts de control més que en l'actualitat) i del dic dels Fangots (14 punts més de control que en l'actualitat), s'ampliarà la xarxa de control sísmic, s'adequarà l'ancoratge dels pèndols inversos i s'instal·laran mesuradors de desplaçaments en juntes tridimensionals de la presa principal, entre d'altres.



Millora de la xarxa de drenatge

El segon contracte adjudicat preveu una inversió de 149.152 euros i consistirà en la rehabilitació de la xarxa de drenatges dels dics de tancament de la Mola Truncada i Fangots.

L'actuació, que tindrà una durada de 3 mesos, consistira en dur a terme la desobstrucció dels drens de les pantalles de drenatge mitjançant la injecció d'aigua a alta pressió, complementada amb reperforacions puntuals. D'aquesta manera, es millorarà la seguretat d'aquestes dues infraestructures assolint una millora de la seva estabilitat.



Al 89% de la seva capacitat

La presa de Darnius Boadella està situada sobre el riu Muga. En el moment de la seva construcció, per tancar el vas de l'embassament va ser necessari construir el dic de Els Fangots, que s'emplaça en prolongació de l'estrep del marge esquerre, i el dic de la Mola Truncada, que tanca un coll del seu marge dret.

Avui, l'embassament està a prop del 89% de la seva capacitat, amb més de 54 hm3 emmagatzemats. Amb aquests volums, es garanteixen totes les demandes per a un període d'un any. Periòdicament es porta a terme l'obertura de comportes.