Figueres licita les obres per convertir l´antic camp de futbol en aparcament

El govern de Figueres preveu que a l'estiu el nou aparcament dissuasiu de l'antic camp de futbol del Far entri en funcionament. L'Ajuntament ja ha tret a licitació el contracte d'obres per arranjar el solar amb un pressupost de 93.531 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de dos mesos.

L'aparcament tindrà capacitat per a 325 vehicles i serà la zona d'estacionament lliure més gran de la ciutat. Es troba ubicat a l'avinguda Vilallonga, a pocs metres del centre i un dels principals accessos a Figueres. Des del govern municipal s'espera que, a més de facilitar l'aparcament tant a veïns com a visitants, també dinamitzi la banda est de les vies del tren.

«No només continuem amb la política de mobilitat apostant pels aparcaments de proximitat, sinó que també volem dinamitzar la zona est, que pateix una situació complicada per la ferida del pas a nivell», explica l'alcalde, Jordi Masquef.

El batlle preveu que les obres s'adjudiquin a principis d'abril i que els treballs ja hagin finalitzat a l'estiu. «Volem que al juny ja estigui operatiu», ha insistit. I és que el pàrquing donarà resposta als visitants que arribin a Figueres des de la carretera de Roses. Tot plegat es completarà amb el projecte de senyalització dels estacionaments dissuasius.

D'altra banda, l'aparcament també seria un valor afegit si s'acabés impulsant el projecte de Jordi Masquef amb què vol traslladar l'estació d'autobusos al carrer Progrés per construir a la ubicació actual la segona biblioteca.

50.000 euros de lloguer

L'Ajuntament va arribar a un acord amb l'Asil Vilallonga, propietat del solar, per poder fer ús de l'espai a través d'un conveni de lloguer per als propers deu anys amb un cost de 50.000 euros anuals.

Actualment el camp de futbol està delimitat i té accés des del carrer El Far. El projecte d'obres inclou el desmuntatge de les tanques metàl·liques i d'obra en els accessos; la col·locció d'elements físics que impedeixin l'accés a les antigues grades en mal estat; la retirada de les columnes d'enllumenat i la instal·lació de quatre punts de llum dins el solar d'aparcament connectats a la xarxa. També es preveu la neteja i eliminació de vegetació i la compactació i arranjament del terreny.

L'aparcament s'ordenarà en diverses fileres de vehicles. Al centre hi haurà cinc grans espais amb capacitat per a 38 vehicles (19 per banda) i una filera addicional amb 19 places més. El perímetre intern del camp també s'habilitarà amb espai per a estacionament.



Camp de futbol en desús

Entre l'any 1950 i el 1986, el primer equip de la Unió Esportiva Figueres va estar jugant en aquest camp de futbol, anomenat camp municipal El Far. L'any 1986 i amb la inauguració de l'estadi municipal de Vilatenim van traslladar l'activitat principal del club al nou estadi i el del Far es va seguir utilitzant com a lloc d'entrenament i camp de futbol per als equips de base. Progressivament s'hi van anar reduint les activitats i actualment l'equipament es troba en estat de deixadesa.