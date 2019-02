Descobreixen set pous sense senyalitzar a Palau i Sant Climent Sescebes

La Guàrdia Civil ha descobert set pous sense cap tipus de mesura de seguretat ni senyalització als municipis de Sant Climent Sescebes i Palau-saverdera durant el mes de febrer. La primera troballa la van fer agents del Seprona de Figueres després de rebre una trucada d'un particular que denunciava l'existència d'un pou en el paratge anomenat dels Tallats, a Sant Climent Sescebes.

Els agents van anar fins aquest punt i van confirmar que hi havia un pou de captació d'aigües subterrànies d'uns 50 centímetres de diàmetre arran de terra i que no comptava amb cap tipus d'element de seguretat que impedeixi la caiguda de persones o animals.

Davant dels fets, el Seprona va senyalitzar amb una cinta la cavitat. Mentre feien una ronda per la zona, els agents van trobar en una àrea pròxima dos pous més, de característiques semblants a l'anterior i també sense mesures de seguretat. Per tot això, també els van senyalitzar.

El dia 16 de febrer, agents de la mateixa unitat de la Guàrdia Civil, mentre feien un servei a Palau-saverdera, van descobrir quatre pous més. Tampoc sense mesures de seguretat i, per això, van col·locar-hi cintes per evitar accidents. La policia està fent gestions per localitzar els propietaris dels pous perquè solucionin les greus anomalies.

Aquest no és el primer cas de troballa de pous sense elements de seguretat, la Guàrdia Civil va descobrir-ne fa uns dies un a Masarac. El propietari va acabar denunciat.



El cas Julen

Les alertes pels pous sense senyalitzar ni seguretat han saltat arran del cas Julen, el nen de dos anys que va caure per un pou de 107 metres de profunditat i 25 centímetres de diàmetre a Totalán (Màlaga). El cos del nen va ser recuperat sense vida després de 13 dies de rescat contrarrellotge i de la implicació de més de 300 persones. El cas Julen ha intensificat la pressió sobre els pous il·legals i sense senyalitzar i en les darreres setmanes ja se n'han descobert diversos a la demarcació.