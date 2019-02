Figueres torna a reclamar el soterrament de les vies del tren. L'alcalde, Jordi Masquef, ha traslladat a Adif la «necessitat» d'impulsar el projecte de soterrament de l'actual tren convencional al seu pas pel centre de la ciutat malgrat el cop de porta del govern espanyol fa poc més d'un any. Els successius governs figuerencs han reclamat l'eliminació del pas a nivell, però la històrica reivindicació s'ha eternitzat en el temps per falta de finançament.

Ara ha sigut el torn de Masquef. El batlle de Figueres juntament amb tècnics municipals de l'Ajuntament van traslladar ahir la petició en una reunió amb la direcció general d'Infraestructures de la Generalitat i representants d'Adif.

Segons va explicar Masquef, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries s'ha compromès a estudiar-ho amb Foment. «Adif ens ha dit que ells no en són competents o no volen ser-ho», va reblar Masquef després de la reunió. «Ens agradaria que ens diguessin què volem ser de grans, perquè si no es fa el soterrament, almenys que s'opti per l'atrinxerament de les vies», va insistir.

Respecte a això, es va mostrar partidari que, davant l'elevat cost econòmic del soterrament complet s'opti per unes vies en trinxera. Aquest model preveuria rebaixar la via del tren a un nivell inferior al del carrer i cobrir només els passos a nivell. El soterrament parcial eliminaria els passos a nivell i Masquef ho veu com un pas previ perquè en un futur es pugui acabar de completar al cent per cent. «Tot el que es faci d'atrinxerament no és feina perduda», va subratllar.

Masquef va culpar la gestió que en va fer el govern socialista d'ara fa deu anys, quan no van pactar-ho a diferència d'altres municipis catalans com Montcada i Reixac. A més, el batlle assegura que se'ls ha avançat que faran una «forta inversió» per renovar la via de tren convencional entre Vilamalla i Portbou.

Figueres ha tornat a reivindicar el soterrament malgrat que el 2017 Foment tanqués la porta a aquesta possibilitat després que l'aleshores alcaldessa Marta Felip expliqués que el Govern espanyol ni s'ho plantejava.



Trasllat estació d'autobusos

En la trobada també es va acordar l'inici dels treballs tècnics per dissenyar la futura estació d'autobusos al carrer Progrés. Segons va explicar l'alcalde, s'ubicaria en el terreny de l'antic hangar de mercaderies, actualment en desús i propietat d'Adif.

L'ens el cedirà a l'Ajuntament, que, al seu torn, farà el mateix amb la Generalitat, que serà qui assumirà la construcció de l'estació d'autobusos. L'alcalde i Adif han arribat a l'acord a canvi d'una modifiació puntal del pla general per dotar de major aprofitament uns terrenys adjacents i també propietat d'Adif. «Així compensarem que ens cedeixin el terreny», va justificar.

El trasllat de l'estació d'autobusos inclouria la construcció d'un nou vial que connectés el carrer Progrés amb la ronda Sud per tal de reduir el trànsit rodat i millorar-ne l'accessibilitat. A més, es preveu també una passarel·la per a vianants entre la plaça de l'Estació i la nova ubicació dels autobusos. D'aquesta manera, s'evitaria haver de creuar el pas a nivell. «N'hem sortit molt contents per la benentesa i la Generalitat preveu que pugui ser una realitat l'any 2022», va explicar Masquef. L'Ajuntament, segons el batlle, assumiria el cost d'obrir el nou vial.

Així, Masquef preveu que l'espai de l'actual estació d'autobusos es destinaria a fer-hi la segona biblioteca de Figueres, una altra reclamació històrica de la ciutat.



Més aparcament

Durant la reunió, l'alcalde i els tècnics municipals també van posar sobre la taula la necessitat de millorar l'aparcament als entorns de l'estació. Respecte a això, van sol·licitar l'autorització d'Adif per habiliar un nou aparcament de proximitat a la zona dels Fossos. Es tracta d'un terreny sense arranjar però que els usuaris ja utilitzen com a aparcament i que l'Ajuntament vol adequar com a pàrquing. Respecte a això, el consistori haurà d'enviar un informe de les actuacions previstes abans de signar el contracte de lloguer.

També s'ha demanat que es desencalli la concessió d'aparcament privat de la plaça de l'Estació. L'espai té capacitat per a uns 130 vehicles però des del 2015 es troba en desús després que Mifas deixés de prestar el servei. Des d'aleshores l'espai està tancat i l'Ajuntament ha reclamat que es desencalli la concessió o bé que se cedeixi a la ciutat per al seu ús públic.